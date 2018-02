Retour au bercail : Yeah Samaké parmi les siens - abamako.com

Retour au bercail : Yeah Samaké parmi les siens Publié le vendredi 2 fevrier 2018

L’ancien ambassadeur en Inde a regagné le Mali. C’était le 21 janvier 2018, en présence de plusieurs militants et cadres de son parti, le PACP.



Au lendemain de sa fin de mission en Inde, le diplomate a rejoint le pays. Vers 14 h ce dimanche, Yeah Samaké a posé ses valises à l’aéroport Modibo Kéita. Une foule nombreuse est venue l’accueillir. On pouvait noter la présence d’Oumar Kéita (président du PACP), Mory Samaké (1er vice-président), Niaga Diop (président des jeunes) et le confrère Kaou Diallo (chargé de la communication).







Au sortir d’une mission asiatique dont le point culminant a été une visite d’Etat du vice-président indien au Mali, l’ancien élu local arrive dans un contexte particulier. Le pays aura des élections présidentielles dans moins de 7 mois. Et le très honorable Samaké fut candidat aux présidentielles de 2013. Sera-t-il du rendez-vous de 2018 ? Rien ne l’atteste pour l’heure.



En attendant, celui qui aura donné un souffle nouveau à la diplomatie malienne dans sa juridiction asiatique, a rejoint le Djitoumou. Ancien maire de Ouléssébougou, il s’y repose en attendant une sortie médiatique en vue de faire une restitution et évoquer ses perspectives. Yeah Samaké est désormais à la disposition du PACP dont il est le président d’honneur.



Idrissa Keïta