Mali : Politique façonnée vers un nouvel horizon de compromis

Au Mali, les adeptes au sein des partis, et même, ceux-ci coagulés, du jour au lendemain, en un temps record, sont diversement séparés, entre autres, au sujet de la gouvernance, de paris défait, de la découverte des cachettes, d’attitude inattendue, d’éclosion de nouveaux sentiments.



La détermination de la volonté de lutter pour le bien-être commun, en ces temps, très actuels, au terme du débordement, contrariée par celle, travestie et véhémente, de particularité, est très fragile. Ainsi la destinée publique, réduite en prétexte, est-elle compromise de cette tendance neuve, cet horizon ?







En profusion pullulent les idées, et, dans un climat de tension, très contradictoires.



Certains ont pensé qu’une idée est mère de tout cela. Née du reflet empoignant d’un regard examinateur et rétrospectif centré sur certains déboires du passé, le problème de place, le sentiment de brusquer un trésor. L’occasion moyennant, la lever d’un soleil resplendissant, fructifier son séjour une fois pour toutes, laissent-ils observer. D’autres, sans méconnaître le côté matériel, ont accentué une insuffisance qui peut être dotée des qualités indispensables comme se trouvant à l’origine de ce phénomène.



Les dénonciations subtiles à tous les égards, dans le meilleur comme dans l’irréel, pour s’affirmer positivement et faire son ascension – arriver – ; s’en moquer de ce qui peut s’ensuivre est un phénomène sur lequel on doit s’interroger. Car la survie de la destinée du Mali et la bonne image de la politique sont exposées au compromis par la continuité d’un tel déchirement.