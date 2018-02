CONOR: L’équipe dirigeante déterminée jusqu’au bout - abamako.com

CONOR: L'équipe dirigeante déterminée jusqu'au bout Publié le vendredi 2 fevrier 2018

© aBamako.com par FS

La mise en place du Comité de Normalisation de la Fédération Malienne de Football

La mise en place du Comité de Normalisation de la Fédération Malienne de Football a eu lieu le 10 Janvier 2018

Après la rencontre de prise de contact avec le ministre des sports, le comité national olympique et sportif, les ligues, les clubs, les entraineurs les arbitres et les supporters, le comité de normalisation (CONOR) de la fédération malienne de football (FEMAFOOT) a rencontré la presse, ce mardi 30 janvier au siège de la FEMAFOOT. Cette rencontre avait pour objectif de parler la mission à lui confiée par la FIFA.



Rappelons que le CONOR a été mis en place le 10 janvier suite à la mission conjointe de la FIFA et de la CAF, une mission qui doit prendre fin le 30 avril prochain. Le comité a reçu une feuille de route avec des tâches bien déterminée, notamment la gestion des affaires courantes de la Femafoot, la révision, si nécessaire, les statuts des ligues régionales et assurer leur conformité avec les statuts et exigences de la Femafoot ainsi qu’avec les statuts et exigences de la FIFA, identifier les délégués légitimes à l’assemblée générale de la Femafoot et organiser l’élection d’un comité exécutif de la fédération malienne de football. La présidente du CONOR, Mme Fatoumata Guindo Daou a déploré le fait que la crise du football malien soit arrivée jusqu’à ce niveau. Elle souhaite que le comité finisse ce travail dans le délai fixé.



Par rapport à la question de perdre le temps avec ses rencontres de prise de contact, la présidente a répondu : « Nous avons gagné à chaque rencontre une bonne diffusion des informations, des contributions auxquelles nous allons tenir compte et faire un état des lieux afin d’exercer notre propre appréciation, alors tout ceci est loin d’être une perte de temps ».



Pour conclure, Mme Fatoumata Guindo Daou affirmera qu’elle et son équipe ont accepté cette mission pour les amateurs du football malien et pour les dirigeants, d’où elle a promis de faire tout son possible pour arriver au bout de cette mission dans le temps imparti.



SOURCE LE DENONCIATEUR: Maryam