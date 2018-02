Menaces d’attaques au Mali : L’ambassade de France invite ses ressortissants à la vigilance - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Menaces d’attaques au Mali : L’ambassade de France invite ses ressortissants à la vigilance Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | kibaru

© aBamako.com par A.S

Inauguration de la Station compacte d`eau à Kalabancoro

Bamako, le 18 octobre 2016 le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta,a inauguréla Station compacte d`eau à Kalabancoro. photo: Evelyne Decorps ambassadrice de France au Mali Tweet

L’ambassade de France au Mali vient d’émettre de nouvelles mesures de sécurité adressées à ses ressortissants. Il les a invités à éviter de se rendre dans certaines zones classées « rouge » ainsi que des lieux non sécurisés.



« En raison de la menace terroriste, qui demeure élevée au Mali, l’ambassade de France vous invite à maintenir un haut niveau de vigilance et à vous tenir informés de l’évolution de la situation. Il est conseillé d’éviter les lieux publics non sécurisés » indique la représentation diplomatique.



« Nous vous rappelons que les déplacements pour motifs personnels ou touristiques hors de Bamako sont strictement déconseillés. Les déplacements professionnels restent possibles en zone orange, sous réserve de l’application des consignes de sécurité rappelés sur le site conseil aux voyageurs » souligne-t-elle.



Ces avertissements interviennent alors que depuis un certain temps, des alertes aux menaces d'attentats à Bamako circulent sur la toile invitant les habitants à la vigilance et d'éviter les lieux d'attroupement.



Par ailleurs, « au nord d’une ligne Diéma – Koulikoro – Ségou – Koutiala, une escorte est souhaitable. Les risques d’attentat et d’enlèvement dans les zones classées en rouge restent à un niveau particulièrement élevés. Tout projet de déplacement dans ces zones doit être exclu » prévient l’ambassade aux ressortissants français au Mali.



Pour les Français résidents dans ces zones, ils sont invités à les quitter, au moins temporairement.