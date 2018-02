L’ex Premier ministre Modibo Kéïta se soignait dans nos hôpitaux publics - abamako.com

Si certains de nos gouvernants, même pour des grippes s’envolent vers l’Hexagone ou dans les pays magrébins pour se faire soigner, tel n’était pas le cas avec l’ancien Premier ministre du président IBK, Modibo Kéïta. En effet, selon des sources généralement bien informées, l’ex patron de la Primature était un habitué de nos hôpitaux publics, non seulement pour ces consultations et même ses traitements. Il nous est revenu que l’ancien Premier ministre s’est fait même opérer durant son passage à la Cité administrative par une équipe constituée à 100% de médecins maliens. Cependant, les mêmes sources ajoutent que pour se soustraire des regards indiscrets, l’ex chef du gouvernement ne venait que la nuit. En tout cas, cette attitude de Modibo Kéïta à l’époque d’accepter de se faire opérer par ces compatriotes avait été considéré comme courageuse par certains de ses proches, mais également suicidaire par une partie de ceux qui étaient au parfum de cette intervention chirurgicale car doutant, semble-t-il, de la compétence de nos blouses blanches. Heureusement que l’intervention a été une réussite et l’équipe médicale a été même chaleureusement félicitée par le Pm. Ce n’est pas tout. Le Premier ministre, après cette intervention, a aussi saisi cette occasion pour renforcer davantage le plateau technique dudit hôpital.



K.THERA