C’est en marge des travaux des assises de la table-ronde sur le secteur de la santé, le mercredi 31 janvier, que ces 91 tricycles ont été remis par le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, le Pr Samba Sow, à la Direction nationale de Santé qui doit à son tour les remettre aux structures sanitaires bénéficiaires.



a remise de ces motos a été faite par le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Pr Samba Sow, en présence des membres de son Cabinet, des invités du forum sur la table-ronde sur le secteur de la santé et le personnel du 03. En tout, ce sont 91 tricycles ambulances neuves qui ont été achetées par le ministère de la Santé avec le Groupe Togola, après avis d’appels d’offres. Le responsable Marketing et Commercial du Groupe Togola, Florent Bally, a remercié le ministère de la Santé et de l’hygiène publique pour cette confiance placée en leur société. A ces remerciements, il a associé la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (pour la participation de leur société à la Febak), le projet Medik Canada et Save the Children… M. Florent Bally a profité de cette cérémonie pour donner d’amples informations sur les spécificités de ces 91 engins qui sont tous de couleur blanche et munis de gyrophares. “Ces tricycles ambulances médicalisées, selon lui, sont de marque Dutch health Bv fabriqués avec les technologies hollandaises et allemandes (le Groupe Togola est le représentant exclusif en Afrique de l’ouest). Ils sont homologués par l’Organisation mondiale de la santé (Oms) et certifiés Iso” a expliqué Florent Bally.







S’agissant des équipements, il a expliqué qu’ils sont ainsi composés : brancard escamotable, valise de réanimation, aspirateur manuel, tire-langue, bouteille d’oxygène avec manomètre rechargeable, etc. Il a saisi cette opportunité pour révéler que le Groupe Togola a eu un agrément du gouvernement malien pour la construction d’une usine de montage d’un coût de plus de 6 milliards de Fcfa, avec près de 400 emplois qui seront créés. Cependant, le responsable Marketing a dénoncé la concurrence déloyale dont leur société fait de plus en plus l’objet.



Quant au ministre de la Santé et de l’hygiène publique, le Pr Samba Sow, il a dans ses propos remercié le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, qui a mis ces 91 motos tricycles ambulances à leur disposition pour le transfert des patients dans des zones reculées.”Nous avons eu ces motos grâce au président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta. Ce sont des engins d’une grande qualité, certifiées. Tout ce que vous avez dans les ambulances véhicules se trouvent dans ces tricycles. Donc le gouvernement a fait des efforts, la balle est maintenant dans notre camp” a souligné le Ministre, Pr Samba Sow.Il sied de rappeler qu’outre le Mali, plusieurs centaines de ces tricycles ont été déjà livrés par le Groupe Togola au Sénégal, au Niger, Caméroun, au Mozambique…



En plus de la commercialisation des tricycles, le Groupe Togola intervient dans l’agro alimentaire, le commerce général, pour ne citer que cela.



Kassoum THERA