Le Club des amis de Maouloud Ben Kattra (Cambk) a procédé, le samedi 27 janvier, au lancement de ses activités pour l’année 2018. Au cours duquel, le parrain du Cambk et non moins ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, a réaffirmé son soutien indéfectible au président IBK et son engagement à accompagner toutes les actions de ce dernier.



Premier à prendre la parole, le maire de la commune I du district de Bamako, Mamadou Keïta, a invité chaque Malien s’inscrire dans la défense de l’intérêt général afin d’instaurer un développement partagé. Selon lui, malgré les difficultés qui nous assaillent, les Maliens parviennent à sourire et à jouir des bons moments. “J’appelle les Maliens à la cohésion sociale pour bâtir une vraie société où il fait bon vivre”, a-t-il laissé entendre.







Lui succédant au micro, le président des Cambk, Débé Diarra, a salué toutes les associations présentes pour le lancement des activités de son organisation pour l’année 2018. D’après lui, avec plus de trente ans de cohabitation, les habitants de la commune I retiennent de Maouloud Ben Kattra un homme dévoué pour la cause de la communauté. “Ben est un homme de confiance qui n’aspire qu’à l’épanouissement de la jeunesse de la commune I du district de Bamako. Aussi, je remercie tous les collaborateurs de notre parrain Maouloud Ben Kattra”, a-t-il martelé.



Quant au parrain des Cambk, il a rassuré que depuis plus de huit mois, les clubs existent et sont implantés sur toute l’étendue du territoire national. Evoquant son soutien au président IBK, il dira qu’il suit le chef de l’État pour la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ainsi que pour la tenue d’élections paisibles et transparentes dans notre pays.



“Sous le leadership du président IBK et malgré la crise, le Mali connait une croissance économique très performante. À ce titre, IBK a des valeurs qui me poussent à le suivre et à l’accompagner pour la réalisation de son programme, l’honneur du Mali et le bonheur des Maliens. Le seul combat qui vaille c’est celui du Mali. Ainsi, j’invite tous les mouvements ainsi que toutes les associations à s’engager pour la cause du président IBK afin de permettre à notre pays d’amorcer le vrai développement “, a souhaité le parrain des Cambk.



Selon lui, l’ambition du chef de l’État est d’offrir au peuple malien une véritable armée capable de répondre aux nouveaux défis sécuritaires à travers la défense de l’intégrité territoriale et la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic afin que notre pays puisse occuper toute sa place dans le concert des nations.



Pour finir, il s’est dit convaincu de l’avenir du Mali et d’appeler l’ensemble de ses concitoyens au respect des Institutions de la République.



Boubacar PAÏTAO