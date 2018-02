En provenance d’Addis-Abeba mercredi dernier avec plusieurs personnalités maliennes : Le jeune opérateur économique Modibo Diawara a rendu l’âme au cours du vol ET 909 d’Ethiopian Airlines - abamako.com

En provenance d'Addis-Abeba mercredi dernier avec plusieurs personnalités maliennes : Le jeune opérateur économique Modibo Diawara a rendu l'âme au cours du vol ET 909 d'Ethiopian Airlines Publié le samedi 3 fevrier 2018

Incroyable mais vrai ! Le jeune Modibo Diawara, opérateur économique de son état, a rendu l’âme au cours du vol ET 909 de la compagnie Ethiopian Airlines, en provenance d’Addis Abeba, en Ethiopie, le mercredi dernier. Il avait quitté Dubaï pour ses affaires commerciales. A bord de cet appareil se trouvaient plusieurs personnalités maliennes dont l’ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré, et l’honorable Haïdara Aïchata Cissé dite Chato.



La mort brutale dans l’avion est devenue aujourd’hui un phénomène très courant. Ce qui s’est passé le mercredi dernier à l’aéroport international Modibo Kéïta aux environs de 14 h 35 est loin d’être une fiction. C’est un fait réel. Le jeune opérateur économique du nom de Modibo Diawara a rendu l’âme dans l’avion du vol ET909 de la compagnie Ethiopian Airlines. Après avoir effectué ses opérations commerciales à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, Modibo Diawara a fait escale à Addis Abeba, en Ethiopie, pour se rendre à Bamako.







Dans ce vol se trouvaient plusieurs personnalités maliennes qui ont pris part au Sommet de l’Union africaine dans la capitale éthiopienne. Parmi lesquelles, figurent l’ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré et l’Honorable Haïdara Aïchata Cissé dite Chato. Selon nos informations, un ministre de la République était aussi dans l’avion.



C’est durant le vol que le jeune opérateur économique (il est né en 1975) domicilié à Bacodjicoroni, a sûrement eu un malaise avant de rendre l’âme. Son décès a été constaté par un médecin qui se trouvait à bord du même vol.



Après l’atterrissage à l’aéroport international Modibo Kéïta, le corps de Modibo Diawara a été transféré à l’hôpital Gabriel Touré pour approfondir les enquêtes sur les raisons de cette mort brutale.



On se rappelle aussi que le même scenario s’est récemment produit à l’aéroport international Modibo Kéïta. Il s’agissait du décès d’une dame, constaté après la descente des passagers du vol de la compagnie Air-France en provenance de Paris, le 8 décembre dernier. Elle s’appelait Mme Cissé Mariam Cissé, née vers 1962. Franco-malienne, cette dame avait décidé de venir passer ses vacances auprès de sa famille à Bamako, plus précisément à Missira. Malheureusement, elle est décidée dans l’avion.



La bonne dame était toute seule assise sur son siège et les hôtesses pensaient qu’elle est en train de dormir profondément, alors qu’elle était décédée des suites d’une crise cardiaque.



Son corps a été transféré au Centre de référence de la Commune V où après le constat du décès, la dépouille a été ensuite remise à sa famille très touchée par cette disparition brutale.



A.B. HAÏDARA