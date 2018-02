Climat des affaires: le Mali se dote d’un logiciel du guichet unique - abamako.com

Climat des affaires: le Mali se dote d'un logiciel du guichet unique Publié le samedi 3 fevrier 2018

La salle de conférence du ministère de la Promotion de l’investissement et du secteur privé a abrité, hier jeudi, la cérémonie de réception officielle des livrables du Guichet unique électronique, du commerce, du transport et l’informatisation du registre du commerce et du crédit mobilier. C’était sous l’égide de Boubacari CISSE, représentant le ministre de la Promotion de l’investissement et du secteur privé.



Il s’agit des données, réalisées par le groupe «General Computech» en collaboration avec la Cellule technique de réforme des climats des affaires et le Projet d’appui à la gouvernance économique dans le cadre de la mise en œuvre du Projet du système informatique pour la gestion du registre du guichet unique électronique, du commerce, du transport et l’informatisation du registre du commerce et du crédit mobilier.







Selon Boubacari CISSE, l’avènement et l’intégration des nouvelles technologies dans tous les secteurs assurent un énorme potentiel de bond en avant vers une croissance soutenable des économies.



La modernisation des missions de service public, a-t-il poursuit, demandant efficacité et transparence se conjuguent pour nos Etat, avec l’ambition d’être du train de la société de l’information profitable aux œuvres du développement. C’est pourquoi, selon ses explications, l’informatisation de ces données était venue à point nommé. «Les produits en question sont à présents terminés, prêts pour la phase de l’emploi. L’avantage du logiciel est d’améliorer la qualité des informations et de fournir aux personnes intéressées une base d’information unique sur l’ensemble de l’espace OHADA », s’est-il réjoui ; avant de rappeler que la numérisation des données permet des possibilités de stockage illimité et à un faible coût à partir de n’importe quel coin du monde grâce aux télécommunications et à Internet.



«Dans un contexte de compétitivité entre Etats partie à l’OHADA, il convient de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques. D’où ce besoin d’informatisation de ces données du Registre de commerce et du Crédit mobilier qui permettra aux investisseurs d’obtenir à moindre frais des informations sur leurs partenaires potentiels, sans se déplacer», a-t-il soutenu.



Signalons que pour le Guichet unique des transports, cette application met en réseau les acteurs des processus d’importation, d’exportation et de transit des marchandises. La cérémonie a été marquée par la présentation du Portail web communautaire qui permet aux usagers d’accéder au service du Guichet unique, qui assure l’interconnexion avec les principaux acteurs, notamment les administrateurs, les services techniques, les banques, entre autres.



La cérémonie a pris fin par la livraison officielle du logiciel et les documentations techniques au représentant du ministre de la Promotion de l’investissement et du secteur privé.



PAR CHRISTELLE KONE