Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Après les mots très durs de l'opposition malienne contre le président et le gouvernement, concernant la sécurité, le parti au pouvoir assure que tout est mis en oeuvre pour améliorer la situation malgré la multiplication des attaques. Face à l'inquiétude exprimée par l'opposition, le parti au pouvoir répond.

Les attaques se sont multipliées ces dernières semaines. La plus importante, samedi dernier, avait visé une base militaire à Soumpi près de Tombouctou, et fait 14 morts et 18 blessés graves dans les rangs de l'armée.



Dans une déclaration rendue publique cette semaine, douze partis d'opposition mettent en cause directement le gouvernement et le chef de l'Etat en parlant d'insouciance et d'incompétence. RFI a recueilli la réponse de Moussa Doudou Haïdara, secrétaire général chargé de la sécurité au bureau politique du RPM, le parti au pouvoir au Mali.



L’opposition est dans son rôle : c’est normal que l’opposition en parle, d’ailleurs même nous, nous en parlons... C’est une situation très préoccupante c’est normal que les populations s’impatientent et c’est pour cela que tous les moyens sont en train d’être mis en œuvre pour renforcer les capacités d’intervention de l’armée