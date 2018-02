Garde nationale : le Chef d’état-major Koné sollicite l’expérience des anciens - abamako.com

News Politique Article Politique Garde nationale : le Chef d’état-major Koné sollicite l’expérience des anciens Publié le samedi 3 fevrier 2018 | fama.ml

La Garde nationale du Mali a organisé aujourd’hui, le 2 février 2018 la traditionnelle cérémonie aux grandes couleurs. L’évènement était couplé aux cérémonies d’hommage aux partants à la retraite et à la décoration de certains éléments distingués pour la qualité de leur travail.



Dans son intervention, le chef d’Etat-major de la Garde nationale, le Colonel Ouahoun Koné, a évoqué et salué le travail abattu par les éléments sur le théâtre des opérations. ‘’Au cours de l’année qui vient de s’achever, la Garde nationale a répondu à toutes les actions de sécurisation du territoire national. Elle a également participé aux opérations de maintien de l’ordre public tout en contribuant à l’instauration de la quiétude par l’organisation de patrouille dans le secteur de Tominian et de Niaouléni à la frontière guinéenne’’, a-t-il précisé.







En outre, le Colonel Koné se réjouit de la mise en œuvre de la LOPM et de la LPSI. C’est pourquoi, il a rappelé que la mise en œuvre de ces deux lois permettra à la Garde nationale de renforcer ses capacités dans le domaine des infrastructures.



En remettant l’attestation de reconnaissance aux nouveaux retraités, le chef d’Etat-major de la Garde nationale leur a invités à rester des guides pour la jeune génération. Une requête que les anciens se disent prêts à accomplir.



