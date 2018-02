CAF: Quatre nouveaux membres font leur entrée au sein du Comité exécutif - abamako.com

En marche du Championnat d`Afrique des Nations (CHAN), la Confédération Africaine de football (CAF) a tenu son Assemblée Générale. Tweet

Le Comité exécutif de la CAF est désormais dans sa configuration optimale et en conformité avec les dispositions statutaires, suite à la réforme des statuts adoptée à Rabat en juillet 2017. A l’issue de la 40e Assemblée générale ordinaire de la CAF qui s’est tenue ce jour à Casablanca, quatre nouveaux membres font leur entrée au sein du Comité exécutif.



Pour Jamal Jaafri (Zone Nord), Augustin Senghor (zone Ouest A) et Sita Sangare (Zone Ouest B) il n’y avait aucun suspens, puisqu’ils étaient seuls candidats de leurs zones respectives pour les sièges laissés vacants par les membres qui cumulaient encore des mandats de membres du Conseil de la FIFA et du Comité exécutif de la CAF.



Par contre, dans la zone Centre il fallait départager par un vote deux candidats. Edouard Patrice Ngaissona et Pierre Alain Mounguengui. L’élection a été remportée par le président de la fédération centrafricaine de football, Patrice Ngaissona qui a récolté 30 voix. Son challenger le président de la fédération gabonaise en a enregistré 23 et une abstention a été dénombrée.



L’Assemblée générale a également été l’occasion pour les 54 associations membres de la CAF de procéder à la validation des comptes de l’institution pour l’année budgétaire 2016-2017. Ces comptes présentent un solde trésorerie de 117 millions de dollars. Une augmentation de neuf millions de dollars est enregistrée par rapport à l’exercice précédent. Ce qui a fait dire au 3e vice-président de la Caf et président de la Commission des Finances, M. Fouzi Lekjaa, «que la situation de trésorerie est au vert et très confortable (…) de quoi soutenir les engagements du président».



Des engagements jusqu’ici tenus comme l’a rappelé le président dans son discours qui lui a permis de dérouler le bilan de sa première année au cours de laquelle une subvention de 100.000 dollars a été allouée à chaque associations membres tout comme la CAF s’est engagée à couvrir désormais les indemnités et frais divers des officiels des matchs de la CAF. Deux décisions qui allègent les charges des associations membres.



La mise en place des institutions avec le vote des présidents et vice-présidents des organes indépendants s’est poursuivie. Notamment le Jury disciplinaire, le Jury d’appel et la Commission d’audit et de conformité. Le Comité exécutif a soumis à l’Assemblée générale sa volonté de poursuivre les consultations pour la mise en place de la Commission de Gouvernance dont les noms du président et du vice-président devraient être soumis au vote de la prochaine Assemblée générale Ordinaire dans un an.



La 40e Assemblée générale de la CAF s’est déroulée en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, du président de la Conmebol, Alejandro Dominguez, du vice-président de l’AFC, Chung Mong-Gyu, et d’un représentant du président de l’UEFA.



