Cercle de Douentza (Mopti): Vive tension après la mort d’une personne - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Cercle de Douentza (Mopti): Vive tension après la mort d’une personne Publié le dimanche 4 fevrier 2018 | kibaru

© Autre presse par DR

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

Tweet

Selon l'observatoire Kisal, La situation à Douna, village situé dans la commune de Mondoro, cercle de Douentza, dans la région de Mopti, reste très confuse sur place. Les marchés hebdomadaires de Yangassadiou, de Boulekessi et de Tiguila ne fonctionnent plus. La communication entre communautés peule et dogon est interrompue.



Ainsi, les ressortissants des deux communautés se regardent en chiens de faïences empêchant ainsi toute initiative visant à renouer le dialogue pour ramener la paix. Par ailleurs, la faim guette les populations puisque les ravitaillements et le commerce sont à l'arrêt.



Rappelons que le mercredi 31 janvier dernier, des personnes de la communauté dogon auraient été attaquées par un groupe armé prêchant le djihad. Après des échanges de tirs, les djihadistes se sont retirés dans la zone boisée environnante. Avant ce retrait, ils ont tué une personne de la communauté dogon.



Cette situation a envenimé les tensions intercommunautaires qui prennent des allures inquiétantes. S'y ajoutent les menaces d'attaques et la famine qui guette les populations notamment les enfants. D'aucuns redoutent que cette situation ne tourne à l'avantage de ces djihadistes soupçonnés d'être des proches de Amadou Koufa, chef de la Katiba d'Anàar Dine du Macina.