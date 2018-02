Journée citoyenne à Daoudabougou: La population cure le caniveau de la rue 333 - abamako.com

Dans le cadre de la journée citoyenne, la population de Daoudabougou a procédé au curage du caniveau de la Rue 333 qui passe devant l’église chrétienne évangélique.



La foule qui est sortie nombreuse pour ce geste citoyen était composée de la chefferie du CDQ, du CNJ, de la CAFO et de plusieurs associations du quartier.



Tous les travaux se sont déroulés devant les troisième et quatrième adjoints au maire de la commune V, respectivement Adama Konaté et Ibrahim Bagayoko.

Pour la réussite de cette journée, l’entreprise EGK a mis une grue à la disposition de la population pour soulever les dalles.



La population de Daoudabougou a promis d’organiser régulièrement des journées citoyenne afin de rendre le quartier propre.



Fsanogo/aBamako