Quatre civils tués au Mali, où l'armée impose des limitations de circuler Publié le dimanche 4 fevrier 2018 | AFP

Bamako, 4 fév 2018 (AFP) - Au moins quatre civils ont été tués vendredi et

samedi dans le nord du Mali, où l'armée a décidé d'interdire, de même que dans

le centre du pays, la circulation des motos et des pick-up dans certaines

localités pour renforcer la lutte contre les jihadistes.

"De présumés jihadistes ont tué (vendredi) au moins quatre civils vers la

localité de Talataye", située dans la région de Gao, a déclaré à l'AFP un élu

de la région, qui a également fait état de la mort d'un nombre indéterminé de

"combattants d'un groupe armé".

Des jihadistes s'en prennent régulièrement dans cette région à l'une des

branches du Mouvement pour le salut de l'Azawad (MSA), issue de

l'ex-rébellion, lui reprochant sa proximité avec un groupe armé

pro-gouvernemental, a expliqué un autre élu local.

Les civils considérés comme des proches de cette branche du MSA font

également l'objet d'attaques, a-t-il ajouté.

Selon une source sécuritaire malienne, les assaillants ont pris des otages

lors de l'attaque de vendredi, dont "au moins un" a été tué samedi.

Dimanche matin, "la tension reste vive dans le secteur de Talataye, où des

coups de feu ont été entendus", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire

étrangère.

Face à la multiplication des attaques jihadistes, l'armée malienne a décidé

d'interdire cette semaine la circulation des motos et des pick-up, véhicules

généralement utilisés par les islamistes, dans plusieurs localités du centre

et du nord.

Sont concernés une douzaine de "cercles" dans les régions de Ségou et Mopti

(centre) et Tombouctou (nord-ouest), selon un communiqué de l'état-major.

La mesure inclut le cercle de Nianfunké (Tombouctou), dont une localité,

Soumpi, a subi fin janvier une attaque ayant fait 14 morts et 18 blessés dans

les rangs de l'armée.

"Les convois humanitaires ou tous autres convois spécifiques doivent

requérir l'autorisation du commandement militaire du secteur pour bénéficier

d'une escorte", a ajouté l'armée, en précisant que tout contrevenant "sera

traité comme cible militaire".

Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes

jihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés à

la suite du lancement en 2013, à l'initiative de la France, d'une intervention

militaire internationale, qui se poursuit actuellement.

Mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes et

étrangères, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé

isoler définitivement les jihadistes.

