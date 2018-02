Interdiction des motos et pick-up dans des localités du centre et du nord : La mesure du chef d’État-major général des armées diversement appréciée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Interdiction des motos et pick-up dans des localités du centre et du nord : La mesure du chef d’État-major général des armées diversement appréciée Publié le lundi 5 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

La dégradation de la situation sécuritaire a poussé les autorités à mettre en place de nouvelles dispositions dans le nord et le centre du pays. Le chef d’État-major général des armées a interdit jeudi la circulation des motos et des pick-up dans plusieurs cercles des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Des zones principalement touchées par les attaques djihadistes.



Selon le communiqué toute personne qui entrave cette nouvelle mesure dans ces différentes localités sera considérée comme une « cible militaire ».







En outre, les convois humanitaires et autres doivent avoir une autorisation de circuler de la part du commandant de la zone afin de bénéficier d’une escorte de l’armée malienne.



Selon certains observateurs, même si cette mesure a commencé dans la région de Ségou a montré une certaine efficacité, elle a aussi été décriée par les populations. Pour eux comme Baba Dakono, spécialiste des questions sécuritaires, les autorités devraient d’abord chercher la collaboration des populations pour plus de résultats.