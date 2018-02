Mise en œuvre de l’accord pour la paix issu du processus d’ALGER: Tieman Huber Coulibaly dément toute sanction éventuelle contre le Mali - abamako.com

Mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'ALGER: Tieman Huber Coulibaly dément toute sanction éventuelle contre le Mali Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Le Zenith Bale

Tieman Hubert Coulibaly, Ministre malien de la défense et des anciens combattants

Depuis quelques jours, des informations diffusées dans les médias font cas d'une sanction de l'ONU contre le Mali pour avoir entravé la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le Ministre des Affaires Etrangères Tieman Huber Coulibaly, de retour de New York, dément cette information et donne des précisions.



" Le Gouvernement du Mali n'a rien fait qui puisse entraver la mise en œuvre de l'accord [par conséquent] le Gouvernement du Mali ne sera en rien frappé par la sanction " précise Tieman Huber Coulibaly lors de la conférence de presse que son département a organisé ce jeudi 1erfévrier à son enceinte à Koulouba.



En effet, pour entraver la mise en œuvre de l'accord, de la part du Gouvernement Malien, selon le Ministre Coulibaly, il faut, soit contester l'accord à travers les violences, soit prendre des décisions qui puissent ralentir l'application de l'accord. Ce qui n'est pas le cas. Depuis la signature de l'accord, il n'y eu aucun affrontement armé entre les FAMA et les groupes armés signataires de l'accord. Par contre, ces derniers, en occurrence la CMA (Coordination des Mouvements Armés) et le GATIA (Groupe d'Autodéfense des Touaregs Imgad et Alliés) continuaient de s'affronter. D'ailleurs, le ministre souligne que c'est à cause des affrontements de juillet 2017 entre ces deux groupes que le Président de la République a jugé nécessaire de plaider l'instauration d'un régime de sanction. C'est donc suite à cette initiative que la résolution 2374 a été adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour sanctionner tous les signataires qui entraveraient l'application de l'accord.



Par ailleurs, Tieman Huber Coulibaly estime que la déclaration de presse du Conseil de Sécurité des Nations Unies a été mal interprétée dans les médias. Ainsi, suite à la Session sur le rapport du Secrétaire Général de l'ONU concernant la mise en œuvre de l'accord pour la paix, le Conseil de Sécurité a fait une déclaration à la presse. Dans cette déclaration, aux dires du Ministre Tieman Coulibaly, le Secrétaire Général de l'ONU apprécie l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord. " Il reconnait les efforts fournis par le gouvernement malien et déplore le retard constaté", dit-il. Certes l'accord connait des retards mais il connait aussi des avancées. Entre autres la mise en place des autorités intérimaires, la création de Ménaka et Taoudéni comme région, la mise en place de 8 sites de cantonnement sur 24, la mise en place du MOC de GAO.



En outre, le Ministre des Affaires Etrangères a représenté le Président de la République à la Session Ordinaire Statutaire de l'Union Africaine et à la Session Extraordinaire de la CEDEAO. A la Session de l'UA, les chefs d'Etat ont désigné Paul Kagamé, Président du Rwanda pour diriger l'UA et la reforme d'autofinancement de l'UA. Cette reforme consiste à prélever 0,2% des taxes d'importation éligibles au niveau de chaque Etat de l'UA. Aussi, il a été question, lors de cette session statutaire de l'organisation panafricaine, de la libéralisation du ciel africain. Il a été également question de l'instauration de la zone de libre échange. Une reforme majeure confiée au Président Nigérien Mahamadou Issoufou. Ce dernier devrait faire un rapport qui fera l'objet d'une session extraordinaire le 21 mars prochain à Kigali. Quant à la Session Extraordinaire de la CEDEAO, les Chefs d'Etat ont convenu que le nombre de Commissaire de la CEDEAO passe de 9 Commissaires à 15 Commissaires. Pour que chaque pays membre de la Communauté se consacre à un domaine précis.



Yacouba TRAORE