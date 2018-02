Coin de santé: table ronde du secteur: Des efforts pour améliorer le plateau technique et la qualité des services dans les hôpitaux et centres de santé - abamako.com

Coin de santé: table ronde du secteur: Des efforts pour améliorer le plateau technique et la qualité des services dans les hôpitaux et centres de santé Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Le Zenith Bale

Au palais de la culture Amadou H. Bah, ont été tenues les assises de la table ronde du secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la femme. Du 29 au 31 janvier, des experts, techniciens et syndicats de la santé ont traité les thématiques relatives à la gouvernance du secteur de la santé, son financement et la distribution des services.



En initiant ces assises, beaucoup de Maliens étaient sceptiques. Mais, par sa vision et son courage de redorer le blason du secteur de la santé, le Professeur Samba Sow, ministre de la Santé et le gouvernement ont réussi un coup de maître.



D'ailleurs, pour cette occasion, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a indiqué la mise à la disposition du secteur de la santé de la somme de 5 milliards de nos francs. Pour l'amélioration du plateau technique et la qualité des services dans les hôpitaux et centres de santé.



Ousmane COULIBALY