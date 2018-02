Elections présidentielles 2018 : Mamadou Oumar Sidibé candidat du PRVM FASOKO - abamako.com

Elections présidentielles 2018 : Mamadou Oumar Sidibé candidat du PRVM FASOKO Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Le Fondement

Les élections présidentielles 2018 pointent à l’horizon et les candidats pour concourir le fauteuil de Koulouba s’annonce. Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali (PRVMFASOKO) est rentrée dans la danse en annonçant la candidature de son président Mamadou Oumar Sidibé aux échéances électorales juillet 2018. L’information a été donnée, le samedi 27 janvier 2018, lors d’une conférence de presse dans son siège organisée pour la circonstance.











Dans une déclaration lue par le Secrétaire général du Bureau exécutif national du Parti pour la restauration des valeurs du Mali (PRVM FASOKO), Yaya Coulibaly a rappelé que le PRVM FASOKO est un parti démocratique, de consensus, de dialogue, de tolérance, de justice, de partage et de paix, qui s’engage à la protection sociale, économique et culturelle de tous les maliens. Il a dit que le parti dans son objectif global désire de conquérir et d’exercer le pouvoir dans une alternance démocratique libre et transparente dans un climat de paix et de sécurité sur l’ensemble du pays.



« C’est dans cette dynamique que depuis la création du parti en mars 2013, nous ne cessons de nous battre corps et âme pour œuvrer à l’instauration d’un Etat de droit qui garantisse les libertés publiques et individuelles reposant sur les aspirations populaires des maliens de toutes les classes confondues », a-t-il souligné. Au dire du SG Coulibaly, le pouvoir actuel a démontré pendant plus de 4 ans ses limites, son manque de vision, son incompétence de faire avancer ce pays.



C’est fort de ces constats, a-t-il révélé, que le PRVM FASOKO a procédé à une analyse objective de la situation politique dans le pays et faire une évaluation exhaustive des acquis politique du parti. « De ses analyses et évaluations, que les militants du PRVM FASOKO ont décidé de se faire représenter par leur président Mamadou Oumar Sidibé aux élections présidentielles en juillet 2018 », a-t-il soutenu. Il a estimé que le peuple malien est animé d’énergie pour faire avancer ce pays et c’est cette même énergie qui nous pousse à travailler, à produire chaque jour. Et de souligner que dans quelques mois, nous serons face aux élections présidentielles, une opportunité nous est offerte, et notre candidat est idéal pour relever les défis majeurs de notre pays.



Le candidat-président Mamadou Oumar Sidibé en prenant la parole a exprimé sa gratitude aux militantes et militants et sympathisants du PRVM Fasoko et en les remerciant pour la confiance placée à sa modeste personne pour la course présidentielle 2018. Il a salué sa juste valeur les efforts que les femmes et les hommes du parti ont fourni pour l’amener à ce stade. Et de leur demander de doubler les efforts pour atteindre les objectifs visés par le parti depuis sa création.



A ses dires, le PRVM incarne en réalité la valeur sociétale de notre pays et il n’a pas dérobé à cette voix. Il a fait savoir que 2018 serait une opportunité pour les maliens en vue de donner une nouvelle orientation à notre pays qui doit être sauver des maux (corruption flagrante, taux élevé d’analphabétisme, chômage des jeunes, problème de santé publique, niveau d’éducation très bas, à traine des nouvelles technologies de l’information et de la communication, manque d’infrastructures et de route adéquate) qui l’infectent aujourd’hui à cause de la mal gouvernance. Selon le président Sidibé, la solution requise pour remédier à ces maux, c’est la participation massive des maliennes et maliens aux élections afin d’elire la candidature du PRVM-FASOKO.



Au demeurant, fort est de noter qu’à l’issu des élections législatives et présidentielles de 2013, le PRVM FASOKO a délibérément et consciencieusement choisi d’inscrire ses actions dans une opposition parlementaire, républicaine et démocratique. Et depuis cette date, le PRVM FASOKO est représenté à l’Assemblée Nationale du Mali par 02 députés et plus de 315 élus locaux sur tout le territoire national du Mali. En 5 ans d’existence, le parti occupe la 2ème place des plus grands partis de l’opposition après l’URD. Et récemment, 2ème Secrétaire parlementaire à l’Assemblée Nationale.

S.B.TRAORE