“VISION DOGON” : Le rectangle Bankass-Koro-Bandiagara-Koro à l’unisson pour booster le développement local - abamako.com

L’association Dogon Vision a organisé le samedi 4 février 2018 son assemblée générale à la Pyramide du souvenir en présence de plusieurs cadres et ressortissants du milieu. Elle a été une aubaine pour les différents cercles de faire le point sur les réalisations.



“L’union fait la force” ! Cet adage populaire est bien compris par les membres de l’association Dogon Vision. C’est pourquoi, ils ont réuni les quatre cercles composant le pays de dogon (Bankass, Koro, Bandiagara, Douentza) pour échanger sur le développement de la zone. Au cours de l’assemblée générale, ils ont insisté sur l’union et la solidarité entre tous les Dogon sans distinction.







Les représentants de ces cercles dans leur intervention, ont salué et loué l’initiative de l’association qu’ils ont qualifiée “d’espace de rassemblement”. Ils ont saisi l’occasion pour faire la restitution des actions menées dans le cadre du développement du pays Dogon.



Selon eux, des rencontres communautaires ont été organisées pour prêcher la paix entre les différentes ethnies qui vivaient en communion. Comme réalisations, ils ont cité : les consultations gratuites, les dons, l’organisation de tournois de football pour soutenir les populations dans ce contexte “d’insécurité généralisée”.



Une stratégie commune



Après les associations, le président de l’association Dogon Vision, Adama Djongo, a remercié les ressortissants et personnalités qui ont effectué le déplacement. Pour lui, Dogon Vision offre un cadre d’échange et de partage très large.



Après son Assemblée générale, Dogon Vision envisage de mettre en place une stratégie commune avec tous les fils du pays Dogon pour booster le développement. Il a aussi indiqué que l’assemblée générale constitue l’étape préparatoire pour l’organisation d’un forum qui réunirait les élus, les chefs religieux et les autorités coutumières afin d’élaborer un programme décennal de développement.



Yehia Baby, stagiaire