L'ADEMA/PASJ et la présidentielle de juillet prochain : Ça bourdonne en Commune VI
Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Le Débat

A quelques encablures de la présidentielle de 2018, la question de candidature interne du Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma/PASJ) continue de susciter des débats. Une partie de la jeunesse notamment en Commune VI semble déjà prendre son destin en main selon certaines indiscrétions.



Présentera, présentera pas. La question autour d’une candidature interne de l’Adéma/PASJ à la présidentielle de juillet 2018 n’est toujours pas tranchée. Et le suspens risquerait de durer encore. Pour cause, selon le président du parti de l’Abeille Pr. Tiémoko Sangaré, il n’y aura pas de primaires cette année pour désigner le porte-étendard de l’ancien parti majoritaire à la présidentielle. Une démarche déjà contestée par certains candidats à la candidature du parti notamment le maire de la Commune urbaine de Sikasso, Kalfa Sanogo lequel estime que cette décision est une violation des textes fondamentaux du parti. Ce dernier, soutenu par une coalition, ne compte lâcher prise.







En tout cas, face à cette lenteur dans le choix du candidat du parti, certains commencent à manifester leur impatience. C’est le cas en Commune VI, où des jeunes qui désapprouvent l’attitude adoptée par les barons du parti auraient décidé de ne pas suivre le mot d’ordre du parti au cas où l’Adéma ne parvenait pas à présenter un candidat. Selon ces jeunes, l’Adéma étant un grand parti, doit pouvoir présenter un candidat à la présidentielle. C’est pour quoi, ils demandent aux responsables du parti de tout faire pour que leur formation politique puisse participer à la compétition sans pour autant soutenir un candidat qui n’est pas issu des rangs du parti dès le premier tour.



Dans tous les cas, les jeunes des dix quartiers de la Commune VI sont très clairs : pas de candidat du parti, pas question de voter pour un autre candidat. D’ors et déjà, lors d’une réunion tenue au milieu de la semaine dernière, les débats avait été très houleux entre les jeunes-mêmes. Et certains auraient mis en demeure les responsables du mouvement des jeunes de bien vouloir informer le sommet de leur état d’âme. Selon des sources proches du parti, la situation est très tendue en Commune VI. En attendant, une rencontre est prévue le samedi prochain en Commune VI. Et tout porte à croire que les débats seront dominés par ce sujet.



Drissa Tiéné