Reformes du secteur de la santé : Des ambulances médicalisées du Groupe Togola livrées aux DRS Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Le Débat

Le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a procédé à la remise de 91 tricycles (ambulances médicalisées) d’une valeur de 400 millions FCFA aux 10 directions régionales de la santé de notre pays. Cette dotation entre dans le cadre de la réforme entreprise dans le secteur de la santé par le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Pr. Samba Ousmane Sow.



En marge de la table ronde sur le secteur de la santé, organisée les 29, 30, et 31 janvier 2018 au palais de la culture de Bamako, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a réceptionné un important lot de matériel. Ce matériel se compose de 91 tricycles-ambulances médicalisées- pour un coût total de plus de 400 millions FCFA.







Exclusivement financés par le gouvernement malien, ces engins sont tous équipés de brancards et d’autres accessoires. Ils sont destinés aux 10 régions du Mali. Ce geste du gouvernement, à travers le département de la Santé et de l’Hygiène publique, est en quelque sorte une réponse aux problèmes d’évacuation des malades surtout des femmes enceintes en milieu rural.



Depuis sa prise de fonction, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a effectué plusieurs visites de terrain à l’intérieur du pays dans le cadre de la réforme du système de santé qu’il a entreprise, dont le principal objectif est l’amélioration du plateau technique afin de permettre aux populations maliennes de bénéficier des soins de qualité sur toute l’étendue du territoire.



Au cours desquelles, des problèmes d’évacuation des malades surtout des femmes enceintes avaient été signalés à plusieurs endroits, problèmes auxquels, le Pr. Samba Sow avait promis d’apporter des réponses. «C’est comme si le gouvernement était avec nous dans la salle pour assurer la référence en qualité. Ces tricycles-ambulances médicalisées viendront soulager des mères et des enfants qui souffrent souvent dans les coins les plus reculés», s’est réjoui le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique.



Ces 91 ambulances médicalisées, de meilleure qualité et toutes certifiées, ont été fournies par le Groupe Togola-sa. Lequel s’est impliqué dans le désenclavement sanitaire sans précédent et durable, en se lançant depuis février 2017 sur le marché malien et sous-régional, en partenariat avec une firme germano-hollandaise «Dutch Healt». Le Groupe Togola est le représentant exclusif en Afrique de l’Ouest des tricycles médicalisés.



Diamouténé, Stagiaire