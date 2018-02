CHAN: Le Maroc remporte son premier trophée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CHAN: Le Maroc remporte son premier trophée Publié le lundi 5 fevrier 2018 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Le Maroc domine le Nigeria en finale et remporte le Chan

Le Maroc domine le Nigeria en finale et remporte le Chan le Dimanche 04 Février 2018. Tweet

Le Maroc, pays organisateur, a remporté son premier trophée du Championnat d’Afrique des nations (Chan) en s’imposant (4-0) du Nigeria. C’était le dimanche, au complexe Mohammed V de Casablanca.



Elu homme du match de la finale, c’est Zakaria Hadraf auteur d’un doublé, qui a ouvert le score juste avant la pause (44è). Apres les orange, Walid El Karti 61è et à la 74è Ayoub El Kaabi, meilleur joueur de la compétition, confirme son statut de révélation du Chan, en inscrivant le quatrième but de la finale. L’attaquant de Berkane termine la compétition avec neuf buts inscrits, soit le meilleur buteur de cette cinquième édition et de l'histoire du Chan. Une autre histoire, le Maroc remporte son premier trophée dans cette compétition qu'il dispute pour la troisième fois de son histoire tout comme le Nigeria qui était en quête d'un premier titre.

La nation la plus titrée du tournoi reste la RD Congo titrée en 2009 et 2016.



BDS