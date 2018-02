Commune rurale SERE MOUSSA ANI SAMOU : Le maire Daouda Sidibé dit Wassa investi - abamako.com

News Société Article Société Commune rurale SERE MOUSSA ANI SAMOU : Le maire Daouda Sidibé dit Wassa investi Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Le Débat

Elu maire sous les couleurs du parti Adéma/PASJ lors des élections communales de novembre 2016, la fête d’investiture de Daouda Sidibé dit Wassa a finalement eu lieu en présence de nombreuses personnalités.



La cérémonie s’est déroulée le samedi dernier à Siekorolé dans la commune de Séré Moussa Ani Samou, située à environ 35 km au sud de Yanfolila. L’évènement était placé sous le parrainage de l’honorable Yaya Sangaré, député élu dans la circonscription de Yanfolila. C’était en présence des 12 maires du cercle de Yanfolila et le maire de Garalo. Parmi lesquels, l’honorable Mamadou Satigui Diakité a été la grande attraction.







Invité d’honneur du maire et de son adjoint qui est du RPM, le président du Haut conseil des collectivités a reçu un accueil digne de son rang. Les autorités locales, les élus du RPM, femmes, jeunes, les chasseurs, les chefs coutumiers et religieux sont sortis massivement pour remercier Diakité pour son déplacement.



À la tribune, l’honorable Mamadou Satigui Diakité n’a pas caché sa satisfaction concernant l’accueil qui lui a été réservé. Selon lui, tout ce qui concerne les communes le concerne directement en tant que président du Haut conseil des collectivités du Mali.



À cet effet, il a lancé deux appels aux populations. L’honorable Diakité a d’abord invité les habitants de la commune de Séré Moussa Ani Samou, qui compte 12 villages, à s’acquitter correctement de leurs devoirs civiques en payant correctement les impôts et les autres taxes de la mairie. Il a aussi demandé aux populations d’être plus près des élus afin de leur prodiguer des conseils pour la bonne marche de la commune.



Pour l’honorable Diakité, les différends locaux doivent être résolus à l’amiable conformément à la tradition et à nos coutumes. C’est pourquoi, il a invité toutes les populations du cercle à faire de la paix une priorité pour éviter tout conflit dans le cercle.



Le président du Haut conseil des collectivités a invité les élus communaux à respecter leurs devoirs vis-à-vis des populations. Selon lui, les élus doivent travailler pour le bien-être des citoyens. Le président du HCC a également déclaré que des initiatives sont en cours pour accélérer le transfert des compétences. Selon lui, il a récemment plaidé cette cause auprès du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, lors de la présentation des vœux de nouvel an à Koulouba.



Wassolo