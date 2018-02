Journées emploi jeunes 2018 : Synergie d’action pour plus d’efficacité ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Journées emploi jeunes 2018 : Synergie d’action pour plus d’efficacité ! Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Le Débat

Tweet

Les rideaux ont été tirés sur les Journées Emploi Jeunes 2018, le vendredi 26 janvier 2018 au patronat. C’est Maouloud Ben Kattra, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, qui a présidé la cérémonie de clôture des Journées Emploi Jeunes 2018. En présence du Directeur général de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes, Mamadou Fofana.



Organisées par son département à travers l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes et ses partenaires, Maouloud Ben Kattra dira qu’au cours de ces journées, il a été démontré que l’emploi est une problématique majeure dans notre pays et que pour y faire face plusieurs politiques ont été conçues et plusieurs initiatives mises en place avec l’accompagnement des partenaires.







Selon lui, le chômage touche plus les diplômés et les personnes instruites que les non diplômés et les personnes non instruites voire non instruites. Le ministre a fait savoir que 74% des chômeurs ont une fréquentation scolaire égale ou supérieure au niveau 7ème, constat qui représente un atout inestimable pour toute action de qualification ou requalification pour augmenter les opportunités d’insertion professionnelle. Une des solutions pour résoudre la question de l’insertion professionnelle des jeunes se trouve inéluctablement dans l’initiative privée qui reste l’avenir de toute politique d’emploi, a-t-il déclaré.



Il a rappelé que ces journées ont connu le lancement de la 10ème cohorte des stagiaires en formation professionnelle. Pour lui, l’un des plus importants acquis de ces journées est l’atelier qui a abouti à la signature d’un protocole d’entente allant dans le sens de la synergie et de la collaboration pour être plus efficace.



La cérémonie de clôture a été sanctionnée par une remise de chèque à 10 jeunes pour le financement de leurs projets respectifs. Les montants varient de 200 000 à 2 000 000 FCFA.



Mariatou Coulibaly, Stagiaire