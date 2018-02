Décès de Ibrahim Bocar Daga dit Samba : Les hommages de la nation - abamako.com

Décès de Ibrahim Bocar Daga dit Samba : Les hommages de la nation Publié le lundi 5 fevrier 2018 | L'Essor

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, Grand maître des ordres nationaux du Mali, a participé, hier en milieu de matinée, aux obsèques de Ibrahim Bocar Daga dit Samba. Ancien ambassadeur, le défunt occupait le poste de PCA de l’EDM jusqu’à son décès survenu le vendredi dernier à l’âge de 73 ans à Rabat, au Maroc. Chevalier de l’Ordre national du Mali, M. Daga laisse derrière lui une veuve et 6 enfants. La cérémonie des obsèques s’est déroulée en présence du Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga, des présidents des institutions de la République, de l’ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré, des membres du gouvernement, des leaders religieux, d’anciens Premiers ministres, du chef de file des partis politiques de l’opposition, Soumaila Cissé, des députés et d’une foule nombreuse d’amis et de parents.



Le président de la République, en décorant l’illustre disparu de la médaille d’officier de l’ordre national du Mali à titre posthume, a témoigné ceci : «Ton amitié féconde, fabuleuse, t’a rendu si proche de tous, de toutes. Cette faucheuse, qui nous a surpris tous, nous laisse sans voix. Depuis, j’ai mesuré ton incommensurabilité, ta dimension sans bornes, tant j’ai reçu des témoignages venant d’urbi et orbi, encore ce matin. Certains chefs d’État, amis, aînés ont été inconsolables, mais c’est pour cela, c’est en leur nom à tous que pour la première fois je fais ce mot en exergue dans mon devoir de Grand maître des ordres nationaux. Je le leur dirais, beaucoup qui ne se savaient même pas, t’ont reconnu comme mon liant. Tous ceux là, toutes celles là, absorbés par les tâches quotidiennes de ne pouvoir me joindre, tu étais là, tu faisais le lien Samba, oh! Désormais orphelin de tout cela. Mais, Allah Soubhana wat Allah, dans sa miséricorde, ne pourra que t’accueillir parmi les bienheureux et je te sais déjà en train de rigoler là-bas…».







«Président du Conseil d’administration de l’Energie du Mali, ancien ambassadeur, Monsieur Ibrahim Bocar Daga dit Samba, au nom de la République du Mali, nous vous faisons officier de l’ordre national du Mali, à titre posthume. Dors en paix, jeune homme, tu l’as mérité amplement, tout le Mali te pleure, toute l’Afrique te pleure, les Amériques te pleurent, le monde entier aujourd’hui, se trahit par les traces essuyées d’un revers de main, c’est cela Samba. Merci d’avoir été », a poursuivi le président Kéita.

Ibrahim Bocar Daga dit Samba repose désormais au cimetière de Niaréla.



Madiba KEITA