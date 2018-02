Primature: Le premier ministre reçoit un diplomate britannique - abamako.com

Primature: Le premier ministre reçoit un diplomate britannique Publié le lundi 5 fevrier 2018 | L'Essor

Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçu en audience, vendredi, à la Primature, le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, Neil Wigan.



La rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations de coopération fructueuse qui existent entre le Mali et le Royaume-Uni, mais aussi de trouver les voies et moyens de les consolider davantage.

À sa sortie d’audience, le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord a confié à la presse que les échanges ont porté sur les domaines comme la sécurité, le développement, l’humanitaire et la gouvernance.







Neil Wigan a salué l’excellence des relations de fraternité qui existent entre notre pays et le Royaume-Uni. Abordant le volet sécuritaire, Neil Wigan a estimé que le déploiement des hélicoptères militaires dans notre pays permettra de mieux faire face au terrorisme.



Le diplomate Britannique a ajouté que le Royaume-Uni compte également intensifier son appui à travers des projets de développement et par la même occasion renforcer sa présence diplomatique à travers son ambassade à Bamako et enfin contribuer au processus de paix.



Neil Wigan a réitéré l’engagement du Royaume-Uni à collaborer ensemble avec notre pays à travers un appui multiforme et un partenariat fort.



Mamadou SY