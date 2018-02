Tessalit : Un cercle à aider - abamako.com

Tessalit : Un cercle à aider Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Le challenger

Ce cercle qui manque de tout mérite d’être aidé par le gouvernement de la République du Mali. Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta est donc interpellé.



Tessalit est l’un des cercles de la région de Kidal. Endroit stratégique convoité par les grandes puissances pour sa position géographique, le chef-lieu du cercle de Tessalit est aujourd’hui une ville fantôme où les populations s’organisent avec l’appui des ONG pour faire face à la situation en l’absence des services de l’Etat.



Loin des lumières du camp d’Amachach, devenu le quartier des forces internationales de la Minusma et de Barkhane mais aussi d’un petit contingent des Fama avec les bruits des gros avions qui atterrissent quotidiennement, les populations croupissent dans de véritables ténèbres. Sans électricité, pis, l’eau potable est un luxe pour les habitants de ce cercle qui ne jurent que pour la République du Mali. Selon le chef de village de Tessalit, Amihacel Ag Ossade, le chef-lieu de cercle manque de tout. « A Tessalit, on a beaucoup de problèmes », a-t-il souligné au début du mois de janvier lors de la cérémonie de clôture d’une série de formations organisées par l’ONG Effad sur la tapisserie, les techniques de maraîchage et l’énergie solaire en partenariat avec le Fonds d’Appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA).



Les services sociaux de base sont quasi-inexistants. Seule consolation : quelques interventions d’ONG et d’élus, notamment l’honorable Assori Aicha Belco Maïga. Tout se passe comme si Tessalit a été oublié par le gouvernement notamment dans l’exécution du programme d’urgence sociale présidentiel qui apporte de l’eau potable et éclaire de nombreuses villes. Tessalit manque de tout et mérite une aide urgente du gouvernement de la République du Mali. Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta est donc interpellé.



Chiaka Doumbia