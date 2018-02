Coïncidence de calendriers : Soumaïla Cissé et Moussa Sinko chez le chérif de Nioro - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coïncidence de calendriers : Soumaïla Cissé et Moussa Sinko chez le chérif de Nioro Publié le lundi 5 fevrier 2018 | mali24.info

© aBamako.com par A.S

Conférence de presse de Soumaila Cissé

Bamako, le 30 juillet 2015. Le chef de file de l’opposition malienne, honorable Soumaila Cissé était face à la presse à la Maison de la presse. Objectif : échanger avec les hommes de media sur le statut de l’opposition, le rôle du chef de file et donner son point de vue sur l’actualité au Mali Tweet

Le chef de file de l’opposition républicaine et démocratique non moins président de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), Soumaïla Cissé et le président de la Plateforme pour le changement, Moussa Sinko Coulibaly, étaient la semaine dernière en visite chez le Chérif de Nioro du Sahel, Bouillé Haïdara. C’était officiellement pour présenter leurs condoléances au dignitaire religieux suite au décès de l’une de ses épouses.



Coïncidence de calendriers ? En tout cas, les deux personnalités venues officiellement pour présenter leurs condoléances au Chérif suite au décès de l’une de ses femmes ont été reçues le même jour par le dignitaire religieux. De sources bien introduites, les deux hommes dont le dénominateur commun est de prôner un changement de gouvernance à la faveur de la prochaine élection présidentielle, ont été très bien accueillis.



Si Soumaïla Cissé auparavant, n’était pas le bienvenu chez le guide de Nioro, tel n’a pas été le cas cette fois-ci où le chef de file de l’opposition républicaine et démocratique et président de l’URD a été traité avec bienveillance par le dignitaire et ses proches. De même que l’ex-ministre de l’administration sous la Transition et architecte de l’élection présidentielle de 2013. Le président de la Plateforme pour le changement, Moussa Sinko Coulibaly, a vu son séjour se prolonger chez le chef religieux. Ce qui ne surprend personne dans la mesure où Bouillé Haïdara n’a jamais caché son soutien au putschiste Amadou Haya Sanogo et ses hommes dont Moussa Sinko Coulibaly.



Si ces déplacements s’inscrivent dans un cadre purement social, il n’en demeure pas moins que le Chérif de Nioro du Sahel est l’un des leaders religieux du pays les plus sollicités par les potentiels candidats à l’élection du Président de la République, à cause de son influence.



Modibo L. Fofana