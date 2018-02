Le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé : « Je serai à l’écoute de chacune des fédérations » - abamako.com

Le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé : « Je serai à l'écoute de chacune des fédérations »
Publié le lundi 5 fevrier 2018

Le jeudi 1 février 2018, le ministre des Sports Me Jean Claude Sidibé a procédé à une prise de contact avec les différentes fédérations sportives maliennes afin de s’informer des difficultés et projets de celles-ci. C’était dans la salle de conférence du Stade Ouezzin Coulibaly de Bamako, en présence de nombreux journalistes.



Depuis son arrivée à la tête du ministère des Sports, Me Jean Claude Sidibé a entrepris une série de prise de contact avec les différents acteurs du sport malien. C’est dans ce cadre, afin d’échanger sur les difficultés et projets des uns et des autres, qu’il a tenu une rencontre d’échanges avec les différentes fédérations du Mali.



Dans son intervention, le ministre Me Jean Claude Sidibé, a tout d’abord présenté ses vœux de bonne année 2018 à tous, avant de dire les raisons qui l’ont poussé à tenir cette rencontre. « Je ne pourrais pas visiter toutes les fédérations une à une parce que cela me prendra 6 mois alors que je n’ai que 8 mois de mandat, raison pour laquelle je vous ai réuni ici afin qu’on puisse échanger par rapport aux difficultés que les uns et les autres traversent », a-t-il affirmé d’entrée de jeu, avant d’ajouter qu’il est venu trouver que les programmes d’activités de 2018 ont été déjà validés et que chacune des fédérations sait ce qu’elle doit faire.



Selon lui, son autre mission est de protéger les fédérations. C’est la raison pour laquelle il a rencontré le président du Comité olympique et convenu avec lui que les difficultés puissent être traitées au niveau du comité olympique. Car dit-t-il : « nous ne voulons pas que ce qui s’est produit au niveau du sport roi, se reproduit à d’autres niveaux ». C’est pourquoi, il a sollicité l’aide de chaque fédération pour ‘accomplissement efficient de sa mission, car c’est n’est pas un travail pour une seule personne étant donné qu’il a l’ambition de porter le Mali toujours plus haut.



Il dira que le gouvernement malien entend accompagner les 34 fédérations maliennes, pour faire en sorte que chacune des activités qu’elles ont prévues puisse être tenue. Cependant, pour ce faire il faudrait que les fédérations leurs amènent leur programmes et projets de budget à temps, car dit-t-il toute fédération qui tienne ses assises normalement peut compter sur son soutien total et qu’il serait à l’écoute de chacune des fédérations.



Pour finir, il a lancé un appel au public sportif à rester unis, avant d’assurer les clubs que le jour ou le ministre des Finances lui ferait part de leur argent, qu’il leur remettrait.



Lors de cette conférence, plusieurs présidents des fédérations sportives ont félicité le ministre pour cette initiative avant de lui exposer leurs difficultés afin de trouver des solutions et organiser des compétitions nationales et internationales programmées.



Par Safiatou Coulibaly