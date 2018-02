Réconciliation de la presse sportive: L’AJSM et l’UJSMA signent un protocole de fusion - abamako.com

Le Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) par l’entremise de son président Habib Cissoko a acquis le samedi 03 février dernier, à son siège, la cérémonie de la signature du protocole de réconciliation et de réunification entre l’AJSM (Association des Journalistes Sportifs du Mali) conduite par son président, Oumar Baba Traoré et l’UJSMA (Union des journalistes de Sports du Mali) menée elle aussi par son président Baba Cissouma.



Enfin le calumet de la paix entre les journalistes sportifs du pays ! Cela grâce au concours de Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), en présence de Madou Diarra, doyen de la presse sportive malienne. Devant ces deux personnalités du monde sportif national Oumar Baba Traoré, président de l’Ajsm et Baba Cissouma, président de l’Ujsma, devant plusieurs responsables sportifs du Mali et confrères de la presse sportive ont paraphé le protocole d’accord. Toute chose qui permettra de réconcilier et réunifier les membres de la presse sportive malienne en général et les deux grandes associations de la presse sportive en particulier.



Dans son discours d’ouverture, le président du Cnosm a tenu à remercier les présidents des associations de la presse sportive, à savoir l’Ajsm et l’Ujsma. « La circonstance qui vous y amène dont nous réjouissons est la plus heureuse. Il s’agit de faire une bonne lecture de cette cérémonie de l’entente et de la réconciliation pour le bien de la presse sportive et pour l’activité sportive nationale dans sa globalité. Pour cela, permettez-moi de faire référence à notre culture, selon laquelle tout doit se passer entre nous par le respect et l’entente », a-t-il précisé.



Après son allocution, les présidents ont tenu à remercier le président Habib Cissoko pour son engagement et sa détermination de réconcilier la presse sportive pour qu’ensemble cette presse puisse devenir une référence en Afrique. Et ces différentes interventions ont été sanctionnées par la signature d’un protocole d’accord dénommé ‘’Protocole de réconciliation et de réunification de la presse sportive malienne’’. Ce protocole a été signé par le président Habib Cissoko, Baba Cissouma au nom de l’Ujsma et Oumar Baba Traoré au nom de l’Ajsm.



Dans son discours de clôture, Habib Cissoko a salué ce geste qui est de réconcilier les journalistes sportifs. « Il est bien connu que l’essentiel réside dans les actes pas dans les attitudes, en ce lieu, nous sommes les témoins d’un acte de foi que nous saluons et que nous félicitons ce qui en sont les responsables. Saluons une fois de plus les sacrifices des deux présidents et les deux parties. Un sacrifice ayant permis de réunir la famille de la presse sportive », a-t-il déclaré.



Par Safiatou Coulibaly