Mesures sécuritaires dans les régions de Ségou-Mopti-Tombouctou: Interdiction de circulation des motos et pick up dans 12 cercles

Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Le Pays

La décision est signée le 1 février 2018 par le Chef d’Etat Major Général des Armées, le Général de Brigade M’Bemba Moussa Keïta.



Dans le communiqué, il est mentionné : « Le chef d’Etat Major Général des Armées porte à la connaissance de l’ensemble de la population et en particulier celle résidant ou visitant le centre du Mali, de l’interdiction de circulation des motos et pick up dans les circonscriptions des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou.



Répartition des cercles cités par région



Dans la région de Ségou, ce sont les cercles de : Niono, Tominian, Macina



Dans la région de Mopti : Mopti, Bandiagara, Bankass, Douenza, Koro, Tenenkou, Youwarou, Djenné.



Dans la région de Tombouctou : Niafounké.



Des interrogations, des soucis et contestations



A l’intérieur du Mali, les moyens de déplacements les plus utilisés, ce sont les engins à deux roues. Principalement les motos, elles facilitent le déplacement pour les foires et les travaux champêtres. Les interdire, pour des raisons de mesures sécuritaires, risquerait de susciter d’autres tensions de la part des citoyens de ces zones citées. Déjà certains sont contre et n’ont pas tardé, dans l’anonymat, à nous le dire samedi dernier lors d’un entretien. Ils sont de la région de Mopti.



Kèlètigui Danioko