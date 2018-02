Présidence du RJPPM : Bengaly Guindo passe le flambeau à Adama Togo - abamako.com

Politique Présidence du RJPPM : Bengaly Guindo passe le flambeau à Adama Togo Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Le Pays

Le tout nouveau président du réseau des jeunes des partis politiques du Mali s’appelle Adama Togo. La cérémonie de passation du pouvoir entre lui et le président sortant, Bengaly Guindo a eu lieu le jeudi dernier dans la salle de conférence du carrefour des jeunes. C’était en présence du président de la fondation CMDID ; des amis et parents du président entrant.











C’est dans une ambiance grandiose que le président sortant, Bengaly Guindo a salué le président du conseil d’administration de la fondation CMDID pour ses efforts. Il a par la suite remercié tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de son mandat en tête du RJPPM. Il a mis l’accent sur l’unité de la jeunesse malienne. Il affirme que cette unité s’impose aux jeunes des différents partis politiques, opposition comme majorité, pour bâtir ce pays.



Après avoir félicité le président Adama Togo pour son élection à la présidence du RJPPM pour trois ans, le président sortant Bengaly Guindo lui a rassuré de son soutien. Il a enfin encouragé le président entrant de se battre pour la formation et l’emploi des jeunes car notre jeunesse en a fortement besoin.



Quant au président de la fondation CMDID, il a félicité le président Adama Togo pour son élection avant d’inviter la jeunesse malienne à l’union. Pour lui, il ne doit pas y avoir de division au sein des jeunes du Mali. « Il n’y a pas deux jeunesses au Mali ; il n’y en a qu’une seule », a-t-il laissé entendre. Le président de la fondation CMDID a rassuré le président entrant de RJPP du soutien de sa fondation jusqu’au bout.



Tout joyeux, le président entrant du RJPPM a, dans son allocution, d’abord salué la fondation CMDID pour cette initiative de renforcement de notre démocratie avant de remercier les représentants des différents partis politiques pour le soutien et l’accompagnement. Pour que la jeunesse joue son rôle dans le cadre de l’information et de la sensibilisation pour le développement socio-culturel du Mali, Adama Togo promet que lui et son équipe vont travailler en étroite collaboration avec les instances de décision de notre pays et les partenaires techniques et financiers. Le président Togo a rappelé que l’environnement politique malien oblige la jeunesse malienne à se réunir autour de l’essentiel. « Qu’on soit du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest, nous formons une seule jeunesse d’un même pays, le Mali », précise-t-il. Selon lui, pour l’avenir de ce pays, la jeunesse doit s’unir. « Soyons unis car l’avenir nous appartient », a-t-il prêché.



Le président Adama Togo a enfin promis qu’il usera de toutes ses forces pour être à la hauteur des attentes. « Camarades jeunes, soyez rassurés que pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour que nous soyons ensemble dans la mise en œuvre des activités de renforcement de capacités », a-t-il promis.







Boureima Guindo