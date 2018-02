Presse sportive nationale : L’AJSM et L’UJSMA signent la paix des braves - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Presse sportive nationale : L’AJSM et L’UJSMA signent la paix des braves Publié le lundi 5 fevrier 2018 | L’Essor

© aBamako.com par A S

Réconciliation et réunification de la presse sportive malienne l’AJSM et l’UJSMA

Réconciliation et réunification de la presse sportive malienne l’AJSM et l’UJSMA, le 03 Février 2018 au siège du comité olympique. Tweet

L’instant était solennel. Après avoir signé le protocole de réconciliation et de réunification de la presse sportive malienne, les présidents de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), Oumar Baba Traoré et de l’Union des journalistes de sports du Mali (UJSMA), Baba Cissouma se serrent la main, devant le regard du président du Comité national olympique et sportif (CNOS), Habib Sissoko. La presse sportive du Mali est ainsi réconciliée et unifiée. La cérémonie de réconciliation s’est déroulée, le samedi 3 février, au siège du CNOS, en présence du doyen Mad Diarra, des membres du mouvement olympique national et de nombreux journalistes sportifs. C’est suite à la médiation du président du CNOS, Habib Sissoko, que les deux présidents ont décidé de se réconcilier et de fusionner les deux associations. Ils se sont engagés à militer ensemble au sein de l’AJSM, organiser un congrès unitaire pour formaliser un bureau consensuel au plus tard un mois après la signature du présent protocole.



Dans une brève allocution, Baba Cissouma expliquera les raisons de la création de l’Union des journalistes de sports du Mali (UJSMA), avant d’ajouter que l’existence de deux associations sportives est désormais derrière nous. «Il y a quelques années, nous avons eu un sérieux problème au sein de notre association. C’était uniquement par rapport au respect de textes. Le nombre du comité exécutif a bizarrement passé de 21 membres à 31. Nous avons essayé de régler le problème à l’amiable, mais ça n’a pas marché. C’est suite à ce problème que certains amis et moi, avons décidé de quitter l’AJSM et de créer une nouvelle association. Ce n’était pas une question de personnes mais un problème de droit», a indiqué Baba Cissouma qui a occupé le poste de vice-président de l’AJSM pendant deux mandats. «Je me sens chez moi à l’AJSM. Il y a eu des problèmes, Habib Sissoko les a réglés. On tourne définitivement la page», conclura Baba Cissouma.



Le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, affichera également sa satisfaction, après la signature de l’accord de réconciliation. «Je remercie Allah de nous avoir montré ce jour, samedi 3 février 2018, qui scelle définitivement la réconciliation et la réunification de la presse sportive malienne», s’exclamera-t-il. «Depuis 2011, date de la scission de notre association, il y a eu plusieurs tentatives de médiation, mais elles ont toutes échoué. Dieu merci, le président Habib Sissoko, quelques années après une première tentative infructueuse, est revenu à la charge, cette fois avec succès. Il a donc été l’artisan de cette réconciliation, la presse sportive malienne lui sera toujours reconnaissante», insistera Oumar Baba Traoré.



Quant au doyen, notre collègue Mad Diarra, il dira : «On ne remerciera jamais Habib Sissoko. Le fait de réconcilier les frères qui se sont divisés un moment était une tâche qu’il a trouvée à la mesure de sa capacité d’écoute et de patience». S’adressant à ses cadets, Mad Diarra ajoutera : «Soyez sûr, si vous êtes unis dans la famille de l’AJSM, c’est la meilleure des choses». Pour le parrain de la cérémonie, Habib Sissoko, la réconciliation entre les deux associations est un bien pour la presse sportive mais aussi pour l’activité sportive nationale dans sa globalité. « Nous avons été témoins d’un acte de foi que nous saluons et encourageons. Nous saluons les sacrifices consentis par les deux présidents et les deux parties. Ce sont ces sacrifies qui ont permis à la famille de la presse sportive nationale de se réconcilier», témoignera Habib Sissoko.

Ladji M. DIABY