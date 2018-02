Politique : Me Tall et le CNID FYT abandonnent la majorité présidentielle - abamako.com

« Sur décision du Comité Directeur, le CNID FYT suspend sa participation à la Convention de la Majorité Présidentielle (CMP) ». C’est en ces termes que le patron du parti du soleil levant, Me Mountaga Tall, ancien ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a annoncé sur le réseau social Twitter, le départ du CNID FYT de la Convention de la Majorité Présidentielle (CMP).



Cette décision de Me Tall ne surprend guerre, car, il avait déjà décliné toute participation de son parti au gouvernement de Soumeylou Boubèye Maïga. Lors de la conférence de présentation de vœux à la presse, le chef du CINID FYT avait rassuré que « son parti va contribuer utilement à travers des critiques constructives et des propositions concrètes ». Concernant la tenue des élections en 2018, il s’était montré intransigeant. « Il faut que l’élection présidentielle se tienne à bonne date, c’est-à-dire, en juillet-août 2018. Parce qu‘il y va de la stabilité dans notre pays. La gouvernance en cours sera soumise à la sanction du peuple qui aura le dernier mot’’ à l’issue d’‘élections démocratiques et transparentes », avait déclaré Me Tall.



