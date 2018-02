Deux hélicoptères militaires belges sont partis au Mali pour leur première mission - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Deux hélicoptères militaires belges sont partis au Mali pour leur première mission Publié le lundi 5 fevrier 2018 | lesoir.be

Tweet

L’opération, spectaculaire, a duré quatre heures pour hisser les hélicos à bord d’un Antonov géant. Une cinquantaine de militaires belges vont s’envoler pour le Mali.



n vent glacial souffle sur la piste numéro 4 de la base militaire de Beauvechain. Devant les hangars deux hélicoptères NH90 flambant neufs sont stationnés. Orphelins de leurs rotors et de leurs pales et tatoués de protections rouges, ils attendent l’avion géant qui va les amener vers le Mali, lieu de leur première mission officielle pour le compte de la Minusma, la mission de stabilisation du Mali de l’ONU.



Avec une heure de retard sur le planning, l’immense carcasse blanche de l’Antonov 124 loué à une société ukrainienne apparaît dans le ciel brabançon. Avec une étonnante délicatesse, le monstre se pose. Après qu’il a pris place au milieu de la piste, son train d’atterrissage avant se rétracte. L’avion-cargo se penche vers l’avant et son nez se soulève faisant apparaître un véritable hangar volant. Les opérations peuvent commencer.