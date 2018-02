Cour d’Appel de Bamako : Adama Dramé terrasse Karim Keïta en appel - abamako.com

Cour d'Appel de Bamako : Adama Dramé terrasse Karim Keïta en appel Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Le Pays

Le procès en appel introduit par les avocats de l’honorable Karim contre le Directeur de Publication du journal d’investigation ‘’Le Sphinx’’ vient de connaitre son épilogue. Le fils du Président de la République a encore perdu. La cour a confirmé la décision du tribunal de la commune III.



C’est hier que la cour d’Appel de Bamako a définitivement tranché le bras de fer judiciaire qui oppose notre confrère Adama Dramé au fiston national, Karim Keïta.



En effet suite à un article publié par le Sphinx faisant état de l’achat de l’hôtel ‘’Hirondelle’’ par Karim Keita à hauteur de milliard de nos francs, le fiston national, sur conseil de je ne sais qui, avait porté plainte contre le journal. Jugé au tribunal de la commune III en l’absence du plaignant, le tribunal avait tranché en la défaveur de Karim Keïta tout en rejetant la plainte avant même d’entrer dans le fond.



Non satisfait de sa défaite, Karim et ses avocats ont fait appel. Le dossier traine à ce niveau, cour d’appel, depuis des mois. De renvoi en renvoi, après que Dramé ait fait plus de révélations un jour à la barre en l’absence de ses avocats, le dossier vient d’être clos hier lundi. Karim Keïta a été débouté ainsi donnant fin à cette chasse à l’homme.



Adama Dramé est celui-là, journaliste d’investigation, qui coupe le sommeil au régime. Il est au courant de presque tout et étale à tout moment les affaires scandaleuses des gouvernants. Ce qui fait qu’il est dans le viseur du régime.



Kèlètigui Danioko