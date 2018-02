Téléphone Rouge : La Douane a sauvé le Mali d’une grande détresse sociale - abamako.com

Téléphone Rouge : La Douane a sauvé le Mali d'une grande détresse sociale Publié le mardi 6 fevrier 2018 | La Dépêche

© Autre presse par DR

Le Trésor Malien

Le trésor public malien est il au bord de la cessation de paiement ? On a l’impression. Depuis maintenant plus de dix ans, les fonctionnaires maliens n’avaient connu de paiement de salaire au delà de la fin du mois. Et le léger retard accusé par l’Etat dans le règlement des salaires et pensions a rendu sceptique les fonctionnaires maliens qui ne cachent plus leurs inquiétudes.



Selon certaines indiscrétions, le tresor public malien est frappé par un déficit de recettes fiscales de l’ordre de plusieurs milliards. Pour les mêmes sources, notre pays a échappé à une détresse sociale grâce aux efforts de la Direction générale des Douanes dont les recettes ont permis de combler en partie les déficits. Quant à la Direction Générale des impôts, nous apprenons qu’elle peine à honorer ses objectifs. Toute chose qui justifie la récente dynamique de recouvrement musclé de DGI.











