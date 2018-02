Les rumeurs ont dit quoi encore ! - abamako.com

Les rumeurs ont dit quoi encore ! Publié le mardi 6 fevrier 2018

Quand les rumeurs font et défont l’actualité, ne pose pas trop de questions…



He ma chérie ! Tu sais ce qui fait la une ? Il parait que Ras Barth a décidé de se présenter à l’élection présidentielle 2018. Ah rasibachi !

Toi tu n’es même pas à jour ma copine. Ton Rash Barth a plutôt été chassé parle chérif de Nioro. Il parait qu’il avait honte comme ça.

Les gars, il parait que c’est à cause du troisième réseau là que orange a baissé ses tarifs de forfait. en tout cas nous on va où c’est beaucoup.

Enfin la grande nouvelle est tombée. Il parait que IBK ne se présentera pas aux élections 2018. Certains disent même qu’il n’y aura même pas élection.

Il parait que y’a pas l’argent au trésor c’est pourquoi on n’a pas encore payé les travailleurs. Ce n’est pas vrai quoi ? Ils ont mangé tout l’argent du pays là comme ça.

Bientôt les prostitués vont aller au chômage ici. Il parait que les blancs ont fabriqué poupée pour les remplacer.

Djadja c’est Karim qui a fait que les gens n’ont pas été payés. Il semble qu’il a donné des chèques de beaucoup d’argent sans provision. Pour couvrir sa honte, il parait que le ministre a payé l’argent là et voilà problème.

Mado Douyon