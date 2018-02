Propos mémorable : Mr Alpha Oumar Konaré Président de la République du Mali (Lomé 11 Juillet 2000 36ème Sommet de l’OUA) - abamako.com

News Politique Article Politique Propos mémorable : Mr Alpha Oumar Konaré Président de la République du Mali (Lomé 11 Juillet 2000 36ème Sommet de l’OUA) Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Le 26 Mars

‘’Incontestablement, mesdames et messieurs, le temps qui s’annonce pourrait être le tour de l’Afrique.











Le temps qui s’annonce pourrait être l’heure de l’Afrique.



Cependant, le tour de l’Afrique n’arrivera jamais, tant que nous nous présenterons au monde désunis.



En outre, serons-nous incapables de nous mettre d’accords sur les principes de désignation de nos représentants permanents au Conseil de sécurité des Nations unies ?



Allons-nous remettre, toujours, cette question à une autre session ?



Laisserons-nous à d’autres le soin d’arbitrer entre nous ?



Le tour de l’Afrique n’arrivera jamais, tant que nos sommets resteront des temps de pause artificiels, des trêves artificielles, que nous nous rencontrerons ici avec le sourire, alors que nos soldats se font face et qu’une fois le sommet terminé nos pays replongeront dans la guerre.



Le tour de l’Afrique n’arrivera jamais si, aujourd’hui, les putschistes peuvent tranquillement venir à nos rencontres, assurés de toujours bénéficier de compréhension, de circonstances atténuantes.



Le tour de l’Afrique n’arrivera jamais si nous ne nous faisons pas confiance.



Faisons-nous confiance pour obliger les autres à nous faire confiance !



Seule une Afrique responsable, non corruptible, solidaire, peut relever un tel défi.



Ce défi, c’est celui que l’Union Africaine entend relever.’’