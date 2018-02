Inauguration de la mine d’or de Fekola ( kéniéba) : Que brille l’Or du Mali ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Inauguration de la mine d’or de Fekola ( kéniéba) : Que brille l’Or du Mali ! Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Le 26 Mars

Tweet

Le président de la République, a inauguré samedi dernier à Fakola, (Kéniéba) une nouvelle mine d’or exploitée par la Société canadienne B2GOLD, pour une production de 12.440 t d’or brut par an et qui créera 900 emplois.











Sur place, avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le Chef de l’État a fait l’historique de la découverte de la mine d’or de Fékola.



Pour IBK, c’est le résultat du travail de plus d’une décennie d’hommes et de femmes soucieux du développement du secteur minier au Mali. Un secteur minier légendaire, selon IBK qui tire sa renommée de ce que l’on sait que d’aucuns ont pensé légendaire mais dont la réalité aujourd’hui est attestée par tous les hommes du savoir. L’histoire est bien passée par là, dira le chef de l’Etat pour qui, « cette magnifique carte est connue sous le nom d’Atlas catalan d’Abraham Casquesse de 1375 où figurent le Mali et l’empereur du Mali assis sur son trône son sceptre à la main, la couronne sur la tête et la légende en bas.



C’est ici que règne Moussa, roi du Mali, pays si riche que l’or y coulerait comme un fleuve ».



« Nous avons toujours dit que pour nous, la mine d’or est une somme, une chance, mais, pour autant que l’or serve notre peuple, que l’or serve la prospérité des maliens, que l’or ne prospère pas sur un océan de misère, que l’on sente l’environnement généré par l’or », a indiqué le président de la République.



Le Chef de l’Etat a aussi remercié et félicité les partenaires canadiens à travers le PDG de B2GOLD, naturellement présent à la cérémonie.



Il a également salué la bonne qualité des relations entre le Mali et le Canada. Profitant de l’occasion, le Chef de l’État a encore une fois invité les investisseurs nationaux et internationaux à investir davantage au Mali pour participer au développement socio-économique du pays.



Il a encouragé B2GOLD dans ses efforts d’investissement et a souhaité succès à la Société qui a réalisé sa première production commerciale, le 1 er décembre 2017 avec une quantité de 1, 5 tonnes d’or brut et créera 900 emplois.



Après la coupure du ruban symbolique suivie de la découverte de la plaque d’inauguration de l’atelier de fonte de l’or, le Chef de l’État en compagnie des patrons de B2GOLD, des opérateurs miniers du Mali, des autorités administrative et politique de la région de Kayes, a assisté à une séance de coulée d’or à titre symbolique.



La mine profitera aux maliens



A noter que le village de fadougou qui abrite le site pour réduire les nuisances occasionnées par l’exploitation de minerais est en phase d’être déplacé par la Société B2GOLD avec l’accord des populations.



La Société, en plus des nombreux emplois créés, construira à cet effet 663 maisons à usage d’habitation pour un coût total de 11 milliards de nos francs. Aussi, chaque maison sera dotée d’installation électrique. Le nouveau village de fadougou bénéficiera également d’eau potable grâce à une série de forages, d’équipements sociaux sanitaires (écoles, centres de santé, équipements marchands, mosquées).



Il faut enfin signaler que, la Société B2GOLD, (de 2015 à 2017), a investi plus de 300 milliards Fcfa dans les travaux de construction.



Cet investissement fait de ce projet minier le plus gros investissement privé au Mali au cours de ces dernières années.



Aussi, B2GOLD traitera 5 millions de tonnes de minerais par an et produira 400.000 Onces soit 12,440 tonnes pendant les trois premières années.



La production annuelle moyenne au cours des dix premières années de durée de vie de la mine sera de 345 000 Onces, soit 11 tonnes d’or brut.



Bonne nouvelle, grâce à son niveau de production, la Mine d’or de fekola permettra à notre pays de rester dans le triangle des grands producteurs d’or en Afrique.



Djibril Kayentao