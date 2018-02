Situation au Mali : Le parti présidentiel reconnait enfin la réalité du terrain - abamako.com

Situation au Mali : Le parti présidentiel reconnait enfin la réalité du terrain
Publié le mardi 6 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Dans une déclaration rendue publique la semaine dernière, des partis de l’opposition ont dénoncé le gouvernement et le président de la République en évoquant l’insouciance et l’incompétence. Pour une fois, le parti présidentiel a décidé de réagir. Sur les antennes de RFI, le secrétaire général chargé de la sécurité au bureau politique du RPM Moussa Doudou Haïdara, le parti au pouvoir, a reconnu que « l’opposition est dans son rôle : c’est normal que l’opposition en parle, d’ailleurs même nous, nous en parlons… C’est une situation très préoccupante c’est normal que les populations s’impatientent et c’est pour cela que tous les moyens sont en train d’être mis en œuvre pour renforcer les capacités d’intervention de l’armée ».



Les attaques se sont multipliées ces dernières semaines. La plus importante, il y a une dizaine de jours, avait visé une base militaire à Soumpi près de Tombouctou, et fait 14 morts et 18 blessés graves dans les rangs de l’armée. On déplore presque 70 morts en deux petites semaines.