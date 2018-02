Présidentielle 2018 au Mali : Aliou Boubacar Diallo échange avec les Maliens au foyer de la rue Bara à Montreuil - abamako.com

Publié le mardi 6 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Présidentielle 2018 au Mali : Aliou Boubacar Diallo échange avec les Maliens au foyer de la rue Bara à Montreuil

Un lieu historique car il s’agit du premier foyer attribué aux maliens de France en 1968. C’est aussi un passage obligé pour tous ceux qui souhaitent comprendre les réalités, les attentes et les préoccupations des maliens établis en France. « Cette rencontre fut l’occasion d’échanger avec mes compatriotes sur les grandes questions de l’heure. La crise au Nord et au Centre, le problème des cartes NINA ou encore les enjeux de la présidentielle de 2018 figurent en bonne place des priorités des Maliens de France.



« J’ai pris toute la mesure de leurs nombreuses attentes et de leur mobilisation sur ces sujets. Je leur ai d’ailleurs réaffirmé que je partage entièrement leur point de vue. Il est temps que ça change au Mali et nous allons y travailler! Je tiens à remercier les autorités morales et religieuses ainsi que la jeunesse du foyer qui s’est mobilisée massivement pour m’accueillir. Je n’oublierai jamais les mots que nous avons échangés », a déclaré Aliou Boubacar Diallo à nos confrères de L’Intelligent d’Abidjan.