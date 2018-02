Italie : Des Maliens victimes de fusillade - abamako.com

Italie : Des Maliens victimes de fusillade Publié le mardi 6 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Six personnes originaires du Mali, du Nigéria, du Ghana ont été pris pour cible samedi par un jeune homme sympathisant de l’extrême droite. L’attaque n’a pas fait de perte en vies humaines, mais les six personnes, cinq hommes et une femme, ont été blessées. Cette violence a eu lieu en pleine campagne électorale. L’Italie se prépare à voter le 4 mars pour des élections législatives.