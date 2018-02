Lutte contre la violence en milieu universitaire et scolaire : Le Forum des Jeunes Intellectuels du Mali joue sa partition - abamako.com

Lutte contre la violence en milieu universitaire et scolaire : Le Forum des Jeunes Intellectuels du Mali joue sa partition Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Le Tjikan

L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye de Bamako a abrité le samedi 3 février dernier, la journée culturelle et éducative du Forum des Jeunes Intellectuels du Mali. La dite journée avait pour but de sensibiliser les jeunes sur la violence sur les espaces universitaires et scolaires et promouvoir le vivre ensemble.



L’évènement qui avait pour thème « la violence universitaire: un frein à la formation des cadres », était placé sous la présidence de Mohamed Albouarhy Ben, président du Forum des Jeunes Intellectuels en présence du président du Haut Conseil du Forum des Jeunes Intellectuels, Dramane Danioko et plusieurs invités.



Dans son intervention, le président du Forum des Jeunes Intellectuels du Mali a indiqué que cette journée culturelle et éducative est une très bonne initiative car contribuant à favoriser le brassage culturel, le vivre ensemble et la culture de la non-violence dans les espaces universitaires et scolaires au Mali. Il a invité ses camarades jeunes à bannir la violence pour toujours dans les milieux universitaires et scolaires et à se donner à fond aux études pour changer la mauvaise perception sur l’école malienne,perçue comme l’une des plus violentes et moins sérieuses.



« Je lance un appel à tous les jeunes à venir se joindre à nous car c’est nous qui sommes les futurs cadres de ce pays. Nous sommes l’espoir de ce pays. Nous voulons bâtir un Mali sans violence, un Mali de cohésion sociale et de paix, un Mali à l’image de ses grands hommes… », a-t-il laissé entendre.



A noter que le forum des Jeunes Intellectuels est une association à but non lucratif, regroupant l'ensemble des universités, instituts et grandes écoles du Mali dans le but de créer un environnement éducatif stable, culturel, d'interaction et surtout d'échanges entre tous les étudiants du Mali. C’est Moussa Doumbia qui dirige le bureau de l’IPR-IFRA de Katibougou depuis le 18 janvier 2018



Cette journée s’est tenue quelques jours seulement après la tenue du forum sur l’insécurité dans les espaces universitaires et scolaires à la Maison des Ainés de Bamako. Une initiative du gouvernement du Mali pour faire face au phénomène de la violence dans les milieux universitaires et scolaires.



Cette journée a été marquée par des défilés des jeunes représentant l’ensemble des 10 régions du Mali. Ce défilé a été suivi de la présentation des 13 langues les plus parlées du Mali. Chaque présentatrice en langue nationale avait pour tâche de faire passer des messages de paix et de vivre ensemble et sur la non-violence dans les espaces scolaires avec des styles vestimentaires et des plats traditionnels de la communauté représentée.



La rencontre a été également marquée par des danses dont celle du groupe International Youth Fellowing, des présentations, des poèmes, des débats, une conférence et un sketch sur la paix, l’union et la non-violence dans les espaces universitaires. Le sketch sur la non-violence dans les espaces universitaires et scolaires a été présenté par les étudiants de l’IPR-IFRA de Katibougou.



M.D