Nouveau porte parole du gouvernement : Une « grande gueule » qui ne fera pas cadeau aux détracteurs de Mandé Boukari
Publié le mardi 6 fevrier 2018 | soloni

Après le traditionnel conseil des ministres de ce mercredi 31 janvier 2018, on a appris la nouvelle de la désignation du ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne M. Amadou Koïta, comme porte parole du gouvernement ; un orateur hors-pair. Cette nomination n’a pas de quoi étonner, surtout quand on sait l’éloquence de l’homme et son génie à répondre à ses détracteurs. Ça, le président Ibrahim Boubacar Keïta le sait plus que quiconque pour avoir pris plusieurs fois les boulets de celui qui était presque le porte parole de l’opposition. Qui sait si ce n’est d’ailleurs pas ce talent du bouillant ministre de la jeunesse qui lui a valu cette promotion.



En tout cas, l’opposition a, désormais intérêt, à remuer la langue sept fois dans la bouche avant de parler car elle aura devant elle un ancien allié, prêt à tout pour mériter cette nouvelle confiance de mandé Boukari. Affaire à suivre !







Amadingué Sagara