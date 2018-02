Braquage à 100 pas du 10ème arrondissement : Un commerçant tué, plusieurs millions emportés - abamako.com

News Faits Divers Article Faits Divers Braquage à 100 pas du 10ème arrondissement : Un commerçant tué, plusieurs millions emportés Publié le mardi 6 fevrier 2018 | soloni

Il est 20 heures ce mercredi 31 janvier 2018 aux Halles de Bamako. Des personnes non identifiées débarquent. Les tirs se font entendre. Panique dans la foulée. Commerçants et marchants étaient loin d’imaginer ce qui se passait pourtant sous leur yeux : un braquage en plein cœur de Bamako.



Il y’a de ces clients que les commerçants aimeraient bien se passer mais malheureusement, il est souvent difficile de les éviter surtout quand le destin les pousse à votre porte. Ce fut le cas du « bureau de change, Abdoul Salam Sawadogo », situé entre le 10ème arrondissement et le marché des Halles, « Félix Houphouët Boigny de Bamako » qui a été braqué ce mercredi 31 janvier 2018 par des personnes non identifiées. Les braqueurs se sont emparés d’une importante somme d’argent avant de tirer sur un agent dudit bureau qui y perd sa vie.







Tout commence à 19 Heures, quand deux motos de marque Sanily s’arrêtent devant le « bureau de change Abdoul Salam Sawadogo. » Quatre personnes descendent, demandent aussitôt aux personnes qui prenaient le thé devant le bureau de rentrer à l’intérieur. Ayant compris l’action, le personnel est rentré. Une fois à l’intérieur, les braqueurs ont immédiatement enfermé le bureau pour pouvoir mieux fouiller. Tous cagoulés et munis d’armes à feux.



Un témoin sous le choc raconte: « nous étions aux nombres de sept devant le bureau pour prendre du thé. Un d’entre nous a essayé de s’évader avant la fin de l’opération. Les braqueurs l’ont tiré à bout portant et il succomba sur le champ de ses blessures. »



Selon un personnel du bureau de change, les braqueurs ont emporté la somme de 5 millions de nos francs, 3 téléphones, un ordinateur portable et plusieurs objets de valeurs. Alertées, les forces de l’ordre et de sécurité se sont rendues immédiatement sur les lieux de l’attaque mais n’ont pu briller que par leur retard.



Notons que les halles de Bamako se situent à seulement un jet de pierre de la résidence privé du patron du renseignement malien qui, a en principe son état major ultra sécurisé. Comment comprendre que c’est à cet endroit précis que les malfrats viennent opérer et s’en tirer impunément ? Surtout qu’au rond point de sogoniko, juste à quelques mètres des lieux se trouvent une unité de police bien armée.



Que Dieu protège le Mali !



Mado Douyon