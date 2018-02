UDD : conférence de section du parti à Doila : Les militants comblés - abamako.com

UDD : conférence de section du parti à Doila : Les militants comblés Publié le mardi 6 fevrier 2018

Dans le cadre de sa visite aux différentes sections du parti à l’intérieur du pays et de sa restructuration, le C.E de l’UDD envoyé une délégation de haut niveau à l’occasion de la conférence de section de Doila.



Conduite par le secrétaire générale du parti, M. Abdoulaye Koné, c’est une délégation forte de 8 personnes qui a prit part à la conférence de section de Doila. A l’ordre du jour de cette visite des cadres du parti, figurait une grande question qui est désormais une priorité : la vie même du parti. Il était donc impératif, surtout, après le report des élections des conseillers de cercles et de région de faire une évaluation des forces du parti dans les différentes localités. Il fallait également se pencher sur les perspectives en vue du renforcement des instances du parti dans le cercle Fana et ses environs. Cette visite était visiblement très attendue, en témoigne la forte mobilisation des responsables des différentes sous sections et les militants du parti autour des responsables pour discuter des questions fondamentales sur la vie du parti de la colombe blanche.







Dans son souhait de bienvenue, M. Boureima Diarra, président de la section de Doila s’est dit comblé de la visite du CE qui, d’après lui tombe à point nommé. Il a par ailleurs, demandé à ce que ces genres de visite se multiplient afin de garder une relation étroite avec les militants. Prenant la parole, le secrétaire général, a d’abord présenté sa délégation avant de signifier toute sa satisfaction de la mobilisation des militantes et militants pour la cause du parti. Selon ses constats, le parti se porte à merveille à ce jour. Il a ensuite encouragé la section à maintenir le flambeau allumé pour une victoire écrasante lors de élections régionales et autres. « Vous avez le soutien et l’accompagnement sans faille de notre président qui m’a d’ailleurs fortement recommandé de vous transmettre ses salutations les plus sincères. » a-t-il laissé entendre.



Notons que 15 sous sections et plusieurs conseillers communaux ont pris part à cette activité dont M. Arouna Sissoko de Marakakounko, un militant de taille dans la localité.



Une visite aux notabilités de Fana a mis fin à cette tournée très riche en communion et partage. Le chef du village de Fana, M. Arouna Traoré, s’est dit honoré par la visite de courtoisie dont il a fait l’objet et s’est engagé à accompagner les actions de l’UDD dans son village.



Amadingué Sagara