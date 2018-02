Le Niger va accueillir mardi prochain une conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel - abamako.com

News Politique Article Politique Le Niger va accueillir mardi prochain une conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Xinhua

La capitale nigérienne Niamey va accueillir mardi prochain la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement du G5 Sahel, axée essentiellement sur la situation d’insécurité dans le Sahel, apprend-on de source officielle à Niamey.



Créé le 16 février 2014 à Nouakchott, en Mauritanie, le G5 Sahel est né de l’ambition des dirigeants des pays membres (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) de garantir les conditions de paix, de sécurité et de développement durable dans l’espace sahélo-saharien.



Cette rencontre de Niamey a pour objectif essentiel l’opérationnalisation de la force conjointe, la force G5 Sahel.



La vaste zone sahélo-saharienne constitue une des plus grandes concentrations des menaces sur la paix, la sécurité et le développement, avec notamment la présence de groupes terroristes tels que Boko Haram, dans les pays riverains du lac Tchad, les mouvements djihadistes dans le nord du Mali, ainsi que d’autres trafiquants de drogue dans le sud de la Libye.



A l’issue de la réunion de Niamey, la présidence tournante de l’institution sera confiée au président nigérien Mahamadou Issoufou.



Le G5 Sahel a été doté d’une “Stratégie pour le développement et la sécurité” (SDS) qui sera mise en oeuvre à travers un “Programme d’investissement prioritaire” (PIP), dont la première phase couvre la période 2018-2020. F



Source: Agence de presse Xinhua