Sidèré par les propos du députe élu à Kita dans l’émission ‘’débats politiques’’ de radio Kledu du 1er fevrier dernier : L’élu Adama Koly Coulibaly répond sèchement à Mamadou Tounkara - abamako.com

Sidèré par les propos du députe élu à Kita dans l'émission ''débats politiques'' de radio Kledu du 1er fevrier dernier : L'élu Adama Koly Coulibaly répond sèchement à Mamadou Tounkara Publié le mardi 6 fevrier 2018 | La Mutation

Lors de l’émission de ‘’Débats Politiques’’ de Radio Klédu, animé par notre confrère Kassim Traoré le 1er février dernier, l’invité du jour en la personne de l’honorable-Député élu à Kita aurait accusé ouvertement un ministre RPM d’être la cause de la défaite de leur parti aux communales du 20 novembre 2016 en Commune IV. Outré par ses propos jugés fallacieux et tendancieux, l’élu Adama Koly Coulibaly, transfuge du RPM a répondu sèchement à Mamadou Tounkara.



Invité à l’émission ‘’Débats Politiques’’ de la Radio Klédu du 1er février 2018 et répondant à une question de notre confrère Kassim Traoré sur les raisons de la défaite du parti au pouvoir lors des communales du 20 novembre 2016, le Député élu de Kita, l’honorable Mamadou Tounkara n’aurait pas hésité à affirmer que cette défaite est le fait de la trahison d’un ministre RPM en soutenant un candidat indépendant. Se sentant directement concerné, le maire Adama Koly Coulibaly, un transfuge du parti du tisserand n’a pas tardé à réagir sur les propos du député élu à Kita, jugés blessants et diffamatoires. Pour lui, cette affirmation qu’il juge grotesque ne saurait prospérer au sein de l’opinion déjà au parfum de la chose politique. « Je suis sidéré par cette sortie hasardeuse et attentatoire du représentant d’un grand parti comme le RPM qui ne saurait justifier la perte de la commune du Président fondateur du parti par des arguments fallacieux et tendancieux. Le ministre incriminé est un défenseur ardent du RPM, un homme qui sait apprécier le poids et les qualités des autres et avec lequel j’ai cheminé depuis les années 2000 pour bâtir le RPM. Son engagement politique et sa loyauté envers IBK n’ont jamais été mis en cause » s’est-il exprimé. Et M. Coulibaly de faire comprendre à Mamadou Tounkara que c’est lui qui ait donné le nom d’Issiaka Sidibé, actuel Président de l’Assemblée nationale du Mali et de Maitre Baber Gano, Ministre et actuel secrétaire général du Parti RPM, à Bocar Tréta pour rentrer dans le BPN-RPM en 2001. « Cette sortie du Député Mamadou Tounkara m’oblige à réagir, sinon je m’était imposé le silence. Que la famille du RPM sache qu’elle est surtout minée par l’ingratitude et la médiocrité noire » a-t-il ajouté. Rappelons que lors des communales du 20 novembre 2016, la liste indépendante ‘’Siguida Niéta’’ a engrangé 3 élus communaux en moins de 2 mois de campagne. Ce qui fera dire au natif de l’ile de Modinkané dans la commune de Logo, cercle de Kayes que ces résultats prouvent à suffisance l’ancrage social de l’association et de la relation fusionnelle de ses responsables avec les populations de la commune IV. Rappelons que lors des communales de 2004, l’association ‘’Siguida Niéta’’ avait obtenu 8 conseillers communaux en 3 mois de campagne. « Tant que je resterai le même, j’aurai toujours la confiance et les suffrages des populations de ma commune » avant d’adresser un conseil au Député élu à Kita « Evitons les jugements à l’emporte-pièce qui sont source de beaucoup d’erreurs ».







Sadou Bocoum